"Не свернута, а приостановлена": в РФ заявили о готовности вернуться к зерновой сделке

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Кремль якобы готов сотрудничать с ООН для обеспечения безопасности экспорта украинского зерна. При этом он заявляет, что необходимо выполнить требования РФ для возобновления соглашения.

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Россия готова вернуться к зерновой сделке, которая была приостановлена 18 июля, если ее условия будут выполнены. Об этом 25 июля заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает российское издание "РИА Новости".

"Мы прекратили свое участие в этой сделке с 18 июля, но готовы вернуться к участию, если наши обязательства, которые были приняты в отношении российской стороны, будут реально реализоваться на практике", — сказал Ушаков журналистам.

Ушаков отметил, сделка была "не окончательно свернута, но приостановлена" и добавил, что Россия якобы готова сотрудничать с ООН в обеспечении безопасности экспорта зерна.

Помощник Путина также сообщил, что зерновая сделка станет одной из тем, которая будет обсуждаться на возможной встрече между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Дату и детали такой встречи он не уточнил.

Требования России для возобновления зерновой сделки

20 июля президент России Владимир Путина назвал условия возобновления зерновой сделки. Он потребовал отмены всех санкций, которые были введены против российского зерна и удобрений, а также возвращения системы международных платежей SWIFT в банки РФ. В дополнение к этому, Путин требует восстановить разрешения на торговлю запчастями для сельхозтехники и разблокирование сельскохозяйственных активов. Важными шагами, по словам президента РФ, также станут решение проблем со страхованием и фрахтованием судов, а также возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

Напомним, что по данным NYT, для судоходных компаний становится все более сложной задачей найти возможность доставить украинское зерно на мировые рынки. 25 июля американские журналисты писали о том, что некоторые судовладельцы могут принять решение о заходе в украинские порты даже при повышенном риске в случае, если получат гарантии от правительств Турции и Украины

Кроме того, 25 июля Bloomberg писал, что цены на пшеницу достигли своего самого высокого уровня за последние пять месяцев после того, как ВС РФ обстреляли порт на Дунае.

Напомним также, что в ночь на 24 июля Вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область с применением иранских ударных дронов Shahed. Атаки продолжались в течение четырех часов и нанесли ущерб портовой инфраструктуре Дуная. В результате атак был уничтожен ангар с зерном в городе Рени и повреждены резервуары для хранения других грузов.