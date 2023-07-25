"Не згорнута, а припинена": у РФ заявили про готовність повернутися до зернової угоди

За словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, Кремль нібито готовий співпрацювати з ООН для забезпечення безпеки експорту українського зерна. При цьому він заявляє, що необхідно виконати вимоги РФ для відновлення угоди.

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Росія готова повернутися до зернової угоди, яку було припинено 18 липня, якщо її умови буде виконано. Про це 25 липня заявив помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков, передає російське видання "РІА Новини".

"Ми припинили свою участь у цій угоді з 18 липня, але готові повернутися до участі, якщо наші зобов'язання, які були прийняті щодо російської сторони, будуть реально реалізовуватися на практиці", — сказав Ушаков журналістам.

Ушаков зазначив, угоду було "не остаточно згорнуто, але призупинено" і додав, що Росія нібито готова співпрацювати з ООН у забезпеченні безпеки експорту зерна.

Помічник Путіна також повідомив, що зернова угода стане однією з тем, яку обговорюватимуть на можливій зустрічі між президентами Росії та Туреччини Володимиром Путіним і Реджепом Таїпом Ердоганом. Дату і деталі такої зустрічі він не уточнив.

Вимоги Росії для відновлення зернової угоди

20 липня президент Росії Володимир Путіна назвав умови відновлення зернової угоди. Він зажадав скасування всіх санкцій, які були введені проти російського зерна і добрив, а також повернення системи міжнародних платежів SWIFT в банки РФ. На додаток до цього, Путін вимагає відновити дозволи на торгівлю запчастинами для сільгосптехніки та розблокування сільськогосподарських активів. Важливими кроками, за словами президента РФ, також стануть розв'язання проблем зі страхуванням і фрахтуванням суден, а також відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса".

Нагадаємо, що за даними NYT, для судноплавних компаній стає дедалі складнішим завданням знайти можливість доставити українське зерно на світові ринки. 25 липня американські журналісти писали про те, що деякі судновласники можуть ухвалити рішення про заходження в українські порти навіть за умови підвищеного ризику в разі, якщо отримають гарантії від урядів Туреччини та України.

Крім того, 25 липня Bloomberg писав, що ціни на пшеницю досягли свого найвищого рівня за останні п'ять місяців після того, як ЗС РФ обстріляли порт на Дунаї.

Нагадаємо також, що в ніч на 24 липня Збройні сили РФ атакували Одеську область із застосуванням іранських ударних дронів Shahed. Атаки тривали протягом чотирьох годин і завдали шкоди портовій інфраструктурі Дунаю. Унаслідок атак було знищено ангар із зерном у місті Рені та пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів.