Путін назвав свої "вимоги" для відновлення зернової угоди (відео)

За словами російського президента, потрібно скасувати санкції, накладені на зерно, добрива, банки, судноплавство, сільське господарство — все це перелічено у Меморандумі між РФ та ООН.

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий відновити зернову угоду, завдяки якій вивозилось збіжжя з українських портів. При цьому озвучив, що для відновлення потрібно виконати "єдину умову". Виступ політика опублікувало агентство "ТАСС".

Путін запевнив, що РФ нібито не заперечує проти зернової угоди й навіть серйозно розглядає можливість у неї повернутись. Однак повернення можливе за однієї умови: "Мають бути враховані, а головне — виконані — усі без виключення заздалегідь визначені умови участі Росії у цій угоді".

Серед умов, які озвучив Путін, — скасування санкцій, накладених на російське зерно та добрива, повернення в банки РФ системи міжнародних платежів SWIFT, відновлення дозволу торгувати запчастинами для сільгосптехніки та розблокуванням сільськогосподарських активів, розв'язання проблем зі страхуванням та фрахтуванням суден, відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса". Взагалі ішлось про скасування "усіх обмежень" та виконання усіх вимог, вказаних, за його словами, у Меморандумі, укладеному з ООН.

Очільник Кремля також пояснив, чому ж угоду не продовжили. За його словами, причина полягає у тому, що вона "втратила будь-який сенс". Крім того, її виконання нібито завдало збитків у розмірі 1,2 млрд руб. При цьому Росії озвучували все нові вимоги: "Жодних зобов'язань і домовленостей щодо зернової угоди ніхто виконувати не збирався, лише постійно щось вимагали від РФ".

Путін також запропонував замінити українське зерно російським. Стверджує, що РФ "отримала рекордний урожай" і тепер пропонує бідним країнам: беріть зерно на комерційній і навіть безплатній основі.

Фрагмент виступу Володимира Путіна на засіданні уряду

Зазначимо, міністр агрополітики Микола Сольський показав наслідки удару крилатих ракет Росії по портах України, звідки вивозилось зерно в рамках угоди про "Зерновий коридор". Пожежа, яка спалахнула в ємностях для зберігання, знищила 60 тис. тонн збіжжя. Крім того, портова інфраструктура отримала настільки серйозні пошкодження, що її ремонтуватимуть не менше року.

Міністерство оборони РФ після завдання нічної атаки заявило, що подібні удари завдаватиме по будь-яких суднах, які рухатимуться поблизу портів — усі вони вважатимуться "законними військовими цілями".

Між тим напередодні агроексперт пояснив, що зерно можна експортувати не лише морем. Зокрема, назвав ще три напрямки транспортування — через Дунай, через Молдову, через Польщу.

Нагадуємо, в ніч на 19 липня росіяни обстріляли Одещину ракетами "Онікс" та Х-22 — про це заявили представники ЗСУ. Після цього Офісу Президента заявив, що Росія готується заморити світ голодом.

Напередодні — в ніч з 17 на 18 липня — Росія також завдала удару по півдню України: атакувала об'єкти інфраструктури Миколаївщини та Одещини. За словами Андрія Єрмака, ці дії країни-агресора загрожують 400 мільйонам людей, які залежить від постачання українських продуктів.