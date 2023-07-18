"Їм потрібні біженці": в ОП висловились про нічну атаку ЗС РФ на Одесу і Миколаїв

Керівник ОП Андрій Єрмак переконаний, що удари по південних регіонах України підтверджують загрозу для 400 мільйонів осіб. За його словами, росіяни прагнуть послабити Захід.

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Вночі на 18 липня ЗС РФ атакували південь України ракетами й дронами-камікадзе Shahed. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак переконаний, що цей обстріл підтверджує цілі Кремля. Про це йдеться у публікації в його соцмережах.

"Нічна атака росіян на Одесу та Миколаїв з використанням ракет та "шахедів" — це ще один доказ того, що країна-терорист хоче поставити під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту", — заявив Єрмак.

Керівник ОП подякував Повітряним силам ЗСУ за ефективну роботу та закликав іноземців усвідомити справжні цілі Кремля.

"Світ має розуміти, що мета РФ — це голод та вбивство людей. Їм потрібні хвилі біженців. Цим вони хочуть послабити Захід", — написав Єрмак.

Нагадаємо, у ніч на 18 липня у Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що ворог підготував кілька хвиль атаки. У Миколаївській та Одеській областях було чутно постріли та видно дим. Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив пожежу в регіоні.

17 липня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Росія виходить з "зернової угоди" через невиконання частини домовленостей. Він запевнив, що рішення не пов’язане з атакою на Кримський міст.