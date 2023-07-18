"Им нужны беженцы": в ОП высказались о ночной атаке ВС РФ на Одессу и Николаев

Руководитель ОП Андрей Ермак убежден, что удары по южным регионам Украины подтверждают угрозу для 400 миллионов человек. По его словам, россияне стремятся ослабить Запад.

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Ночью на 18 июля ВС РФ атаковали юг Украины ракетами и дронами-камикадзе Shahed. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак убежден, что этот обстрел подтверждает цели Кремля. Об этом говорится в публикации в его соцсетях.

"Ночная атака россиян на Одессу и Николаев с использованием ракет и "шахедов" — это еще одно доказательство того, что страна-террорист хочет поставить под угрозу жизнь 400 миллионов людей в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта", — заявил Ермак.

Руководитель ОП поблагодарил Воздушные силы ВСУ за эффективную работу и призвал иностранцев осознать истинные цели Кремля.

"Мир должен понимать, что цель РФ — это голод и убийство людей. Им нужны волны беженцев. Этим они хотят ослабить Запад", — написал Ермак.

Напомним, в ночь на 18 июля в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности. Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что враг подготовил несколько волн атаки. В Николаевской и Одесской областях были слышны выстрелы и виден дым. Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким подтвердил пожар в регионе.

17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия выходит из "зерновой сделки" из-за невыполнения части договоренностей. Он заверил, что решение не связано с атакой на Крымский мост.