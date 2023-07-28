Ракетами — по электростанциям: будут ли зимой в Украине аварийные отключения

Приближение осени вызывает немалое беспокойство, ведь ВС РФ могут снова осуществлять удары по отремонтированным электростанциям и линиям электропередач. Фокус спросил у экспертов, ожидать ли украинцам новых блэкаутов.

В новом осенне-зимнем периоде возможны многочасовые отключения света в разных городах страны, ведь существует высокая вероятность ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом пишет Фокус в статье "Блэкауты неизбежны. Стоит ли украинцам готовить генераторы и пауэрбанки, чтобы пережить зиму".

Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, объясняет: скорее всего, ситуация с электроэнергией будет сложной, но вряд ли катастрофической.

"Все будет зависеть от интенсивности атак на энергетическую инфраструктуру и от эффективности установленной уже на станциях физической защиты, а также, насколько эффективно будут работать системы ПВО. Сейчас мы значительно лучше подготовились к атакам", — отмечает Харченко.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, считает, что людей не нужно пугать блэкаутами, хотя вероятность отключений все же существует.

"На мой взгляд, речь идет о плановых отключениях, а не о ситуации полной потери контроля оператора над энергосистемой. Я не ожидаю больших блэкаутов, а вот плановые отключения — здесь риски выше, особенно в периоды больших морозов", — говорит Владимир Омельченко.

В целом опрошенные Фокусом эксперты склоняются к мнению, что даже при условии отключений блэкауты для потребителей вряд ли продлятся дольше 24 часов.

"Нужно готовить генераторы и пауэрбанки. Существует вероятность региональных блэкаутов. Я вижу опасность в атаках, в том, что будут прилетать ракеты по станциям и подстанциям, но если их не будет, я уверен, что мы пройдем сезон без истерик и существенных отключений", — говорит Александр Харченко.

Ранее Фокус писал, что украинские энергетики активно ремонтируют объекты, чтобы подготовить энергосистему к осенне-зимнему периоду.