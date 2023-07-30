Угроза для энергосистемы: Зеленский предупредил об опасности для Украины зимой (видео)

Постепенно война, которую развязал Кремль, возвращается на территорию России, поскольку это является необратимым процессом. Однако предстоящей зимой ВС РФ могут возобновить удары по энергообъектам.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул возможность продолжения российскими захватчиками ударов по энергетической инфраструктуре Украины в текущий зимний период. Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам по итогам заседания Конгресса местных и региональных властей Украины в Ивано-Франковске.

"Российская агрессия потерпела банкротство на поле боя. Сегодня уже 522 день как продолжается так называемая "специальная военная операция", которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России, к ее символическим центрам и военным базам. И это неизбежный естественный и абсолютно справедливый процесс", — подчеркнул Зеленский.

Однако важно понимать, что как в прошлом году, так и в настоящую зиму, террористы из России могут продолжать представлять угрозу для нашей энергетической системы и критически важных объектов. Президент отметил, что на текущем совещании было обсуждено состояние готовности правоохранительных органов и властей к различным возможным сценариям

Кроме того, президент также озвучил информацию о обсуждении важного вопроса о срочном восстановлении инфраструктуры, включая энергетическую и различные системы обеспечения жизни в регионах страны.

"Одесса и наши южные регионы. Харьков. Регионы Запада нашего государства. Пограничные северные области. Очень важно, чтобы местная власть по всей стране именно сейчас летом и в сентябре была максимально активной во всем, что надо сделать до холодных месяцев года", — сказал Зеленский.

Ранее Фокус писал, что украинские энергетики активно ремонтируют объекты, чтобы подготовить энергосистему к осенне-зимнему периоду.

Кроме того, стало известно о том, что в новом осенне-зимнем периоде возможны многочасовые отключения света в разных городах страны, ведь существует высокая вероятность ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры.