"Вклад в безопасность": Украина будет использовать порты Хорватии для экспорта зерна, — Кулеба

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, скоро начнется работа над тем, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты доставки украинского зерна к портам Хорватии.

Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна через Дунай и Адриатическое море. Об этом 31 июля заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с хорватским коллегой Гордоном Гирлич-Радманом, говорится на сайте МИД Украины.

По словам министра, главной темой переговоров было оружие. Между странами появились конкретные договоренности, которые в будущем будут реализованы.

Кулеба отметил, что хорваты хорошо помнят цену свободы, которую им пришлось заплатить за независимость в 1990-х года во время войны за независимость. Министр сказал, что Украина благодарна Хорватии за поддержку. Страна предоставила убежища для более 27 тысяч украинцев, оказывала военную и гуманитарную помощь.

"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью", — сказал дипломат.

Он также отметил, что вклад в разблокировку экспорта зерна из Украины – это вклад в продовольственную безопасность всего мира.

Также Кулеба отметил, что Хорватия подтвердила готовность принять участие в воплощении ряда пунктов из Формулы мира, которую предложил президент Владимир Зеленский.

"Хорватская сторона подтвердила готовность принять участие в воплощении целого ряда пунктов Формулы мира: по продовольственной безопасности, энергетической безопасности, восстановлению уважения к уставу ООН и территориальной целостности Украины, достижению справедливости за российские преступления и предотвращению экоцида", — отметил Кулеба.

Напомним, что разведка Великобритании заявила, что война РФ в Украине усилит продовольственный кризис в Африке. Динамика сотрудничества со странами Африки за последние четыре года оказалась негативной для РФ, поскольку объемы торговли снизились.

Также 27 июля в Нацбанке озвучили потери из-за отмены "зерновой сделки". В НБУ предполагают, что Европейский Союз снимет ограничение на экспорт украинской сельхозпродукции с 15 сентября.