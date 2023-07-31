Россияне за 9 дней уничтожили около 180 тысяч тонн украинского зерна, — МИД (инфографика)

Российскими обстрелами также повреждены 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.

С момента прекращения действия "Черноморской зерновой инициативы" 17 июля, российские оккупанты продолжили массированно обстреливать портовую инфраструктуру Украины, в результате чего уничтожили около 180 тысяч тонн украинского зерна за девять дней. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"После выхода из "зернового соглашения" Россия совершила очередную серию военных преступлений, обстреляв украинские портовые города и зерновые склады", — говорится в сообщении.

В МИД сообщили, что за первые девять дней после выхода из "зернового соглашения" армия РФ:

повредили 26 объектов портовой инфраструктуры Украины;

повредили 5 гражданских судов;

уничтожили около 180 тыс. тонн украинского зерна.

"Мы должны остановить российские "голодные игры" и обеспечить глобальную продовольственную безопасность сейчас", — подчеркнули в МИД.

Известно, что 17 июля в Российской Федерации заявили о прекращении действия "зернового соглашения". В Кремле не будут продлевать соглашение, срок действия которого истек и он фактически оказался остановлен.

Напомним, 27 июля сообщалось, что в ООН ответили Путину на предложение о "бесплатном" зерне для стран Африки вместо украинского экспорта. Антониу Гутерриш убежден, что выход из зерновой сделки в любом случае коснется всех. Это приведет как минимум к повышению цен на продовольствие в мире.

К слову, 26 июля СМИ сообщили, что Китай готов покупать украденное украинское зерно за бесценок у России. Пекин руководствуется не только своей выгодой, но и планирует действовать в интересах экономики Кремля.