Дополнительная верификация: как пополнить карту через терминал с 1 августа (инструкция)

В Национальном банке Украины ужесточили правила пополнения наличных средств через терминалы. Нововведения не будут затрагивать все финансовые операции.

В Украине начиная с 1 августа изменились правила пополнения банковских карт через терминал. Теперь клиенты должны будут пройти дополнительную верификацию. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что согласно новым правилам, для внесения наличных средств на карту при помощи терминала, украинцам нужно будет ввести пароль, который придет на мобильный номер.

При этом, ужесточение контроля пополнения банковских счетов будет касаться далеко не всех денежных операций.

Как пополнить банковскую карту: короткая инструкция

Для начала необходимо найти нужный вам терминал и выбрать функцию пополнения. Далее:

введите на экране терминала номер своего телефона;

после этого должен поступить телефонный звонок или прийти сообщение с одноразовым паролем;

введите полученный пароль на экране терминала, тем самым подтвердите согласие на выполнение платежа;

получите квитанцию.

При этом, пароль не нужен будет при проведении популярных платежных операций, которые украинцы совершают через ПТКС (программно-технический комплекс самообслуживания).

Например, речь идет о коммунальных платежах, среди которых: квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана.

Также не нужно будет вводить пароль при оплате транспортных услуг, налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

Напомним, 27 июля сообщалось, что в НБУ прогнозируют ускорение роста экономики Украины, даже если "зерновой коридор" не будет реализовываться дальше. В Национальном банке сообщили, что стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке сделали возможным начало цикла снижения учетной ставки.