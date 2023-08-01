Стартовала регистрация заявок на компенсацию за разрушенное жилье: кто имеет право на выплаты
Правительство начало регистрировать заявки украинцев, которые полностью потеряли жилье в результате войны. Однако компенсацию стоимости жилья получат не все граждане.
1 августа стартовала регистрация заявок на компенсацию стоимости жилья, утраченного в результате вторжения России. О том, кто может претендовать на компенсацию, и как получить деньги, говорится в материале пресс-службы Кабмина.
С 1 августа можно оформить заявку на компенсацию стоимости жилья, воспользовавшись для этого сервисом портала "Дія". Пресс-служба указывает, что стартовал второй этап специальной государственной программы для украинцев, которые потеряли свои дома в результате войны.
Кто может получить компенсацию стоимости жилья
На компенсацию могут претендовать граждане, для которых выполняются следующие условия:
- жилье разрушено после начала вторжения 24 февраля 2022 года;
- жилье невозможно восстановить;
- здания расположены на территории, где не происходят активные боевые действия, и на неоккупированной территории.
Как подать заявку на компенсацию стоимости жилья
Подача заявки состоит из двух шагов:
- сначала оформляется информационное сообщение об утраченном или существенно поврежденном жилье (выполнить через ЦНАП, нотариуса или "Дію");
- после этого подать заявку на компенсацию через сервис "єВідновлення" на портале или в приложении "Дія".
Как зарегистрировать заявку на сервисе "єВідновлення"
Чтобы подать заявку через "єВідновлення", нужно
- указать льготную категорию (при необходимости);
- указать контактные данные;
- подать справку о несудимости (например, заказать через "Дію").
Что дальше происходит с заявкой на компенсацию
После того как заявка поступила в сервис "єВідновлення", информация передается в специальные комиссии на местах. Комиссии формируются местными органами власти и должна выполнить следующие действия:
- обследовать уничтоженное жилье;
- принять решение о возмещении стоимости жилья, если действительно есть такая потребность.
Что именно получают граждане в качестве компенсации за утраченное жилье
Пресс-служба Кабмина указывает, что граждане не получают на руки деньги — вместо этого будут иметь "электронный жилищный сертификат". Сертификат можно использовать по своему усмотрению:
- приобрести жилье на первичном или вторичном рынке;
- инвестировать в строительство.
Кроме того, отмечается, что на следующем этапе реализации государственной программы будет предусмотрено еще две возможности:
- будут выдаваться деньги для самостоятельного строительства собственного жилья;
- заявки на компенсацию будут оформляться в ЦНАП и у нотариусов.
Напоминаем, в Министерстве инфраструктуры сообщили о выделении средств на мелкий ремонт помещений, поврежденных в результате войны. Пока речь идет о выделении 400 млн грн — это шестая часть от потребности, свидетельствуют данные, опубликованные министром Александром Кубраковым.
Тем временем Кабмин отсрочил новации, которые облегчили оформление помощи для ВПЛ. Согласно обнародованной информации, обновленные правила начнут действовать не с 1 августа, а с 1 ноября 2023 года.