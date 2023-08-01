Как восстановить утраченный паспорт для ВПЛ, если нет документов с фото, — Минреинтеграции

Чиновники создали специальную процедуру, которая даст возможность выяснить личность гражданина, который потерял все документы и находится в статусе ВПЛ.

В правительстве объяснили, что делать внутренне перемещенным лицам, если они не имеют ни одного документа с фото, чтобы восстановить паспорт. Объяснения опубликованы пресс-службой Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Пресс-служба перечислила, что нужно делать ВПЛ, которые не сохранили других документов с их фото. При этом перечень действий основывается на разъяснении Государственной миграционной службы, говорится в материале на сайте ведомства.

Как восстанавливают документы для ВПЛ

Чтобы идентифицировать человека, который пытается восстановить паспорт, используются все имеющиеся данные:

ищут данные в Едином демографическом реестре, в базах миграционной службы и других электронных баз;

анализируется вся информация, которую может рассказать о себе заявитель;

если нужно, могут опросить свидетелей, причем опрос будет проводиться через видеоконференцию.

Как происходит опрос свидетеля при получении паспорта ВПЛ

Чтобы верифицировать информацию от свидетелей, ГМС будет действовать следующим образом:

свидетель демонстрирует на камеру свои документы, которые доказывают, что он граждане Украины или является членом семьи;

копия документов направляется на электронную почту ГМС;

работник ГМС ведет видеозапись конференции;

запись конференции приобщается к анкете, которую оформил человек в статусе ВПЛ.

Напоминаем, Кабмин объявил о старте регистрации граждан, которые полностью потеряли жилье в результате боевых действий. Для этого им необходимо подать соответствующее информационное сообщение, зарегистрироваться на портале "єВідновлення", подождать решения комиссии и получить специальный электронный сертификат.

Кроме того, 1 августа чиновники сообщили, что отложили нововведение, которое упростило бы получение пособия на проживание для ВПЛ. Указано, что нововведение перенесли на 1 ноября: речь идет о том, что оформить выплату на семью может единственный ее представитель.