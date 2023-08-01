Как восстановить утраченный паспорт для ВПЛ, если нет документов с фото, — Минреинтеграции
Чиновники создали специальную процедуру, которая даст возможность выяснить личность гражданина, который потерял все документы и находится в статусе ВПЛ.
В правительстве объяснили, что делать внутренне перемещенным лицам, если они не имеют ни одного документа с фото, чтобы восстановить паспорт. Объяснения опубликованы пресс-службой Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.
Пресс-служба перечислила, что нужно делать ВПЛ, которые не сохранили других документов с их фото. При этом перечень действий основывается на разъяснении Государственной миграционной службы, говорится в материале на сайте ведомства.
Как восстанавливают документы для ВПЛ
Чтобы идентифицировать человека, который пытается восстановить паспорт, используются все имеющиеся данные:
- ищут данные в Едином демографическом реестре, в базах миграционной службы и других электронных баз;
- анализируется вся информация, которую может рассказать о себе заявитель;
- если нужно, могут опросить свидетелей, причем опрос будет проводиться через видеоконференцию.
Как происходит опрос свидетеля при получении паспорта ВПЛ
Чтобы верифицировать информацию от свидетелей, ГМС будет действовать следующим образом:
- свидетель демонстрирует на камеру свои документы, которые доказывают, что он граждане Украины или является членом семьи;
- копия документов направляется на электронную почту ГМС;
- работник ГМС ведет видеозапись конференции;
- запись конференции приобщается к анкете, которую оформил человек в статусе ВПЛ.
Напоминаем, Кабмин объявил о старте регистрации граждан, которые полностью потеряли жилье в результате боевых действий. Для этого им необходимо подать соответствующее информационное сообщение, зарегистрироваться на портале "єВідновлення", подождать решения комиссии и получить специальный электронный сертификат.
Кроме того, 1 августа чиновники сообщили, что отложили нововведение, которое упростило бы получение пособия на проживание для ВПЛ. Указано, что нововведение перенесли на 1 ноября: речь идет о том, что оформить выплату на семью может единственный ее представитель.