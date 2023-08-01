Як відновити втрачений паспорт для ВПО, якщо немає документів із фото, — Мінреінтеграції

Урядовці створили спеціальну процедуру, яка дасть можливість з'ясувати особу громадянина, який втратив усі документи й перебуває в статусі ВПО.

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В уряді пояснили, що робити внутрішньо переміщеним особам, якщо вони не мають жодного документа з фото, щоб відновити паспорт. Пояснення опубліковані пресслужбою Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Пресслужба перелічила, що потрібно робити ВПО, які не зберегли інших документів із їхнім фото. Водночас перелік дій ґрунтується на роз'ясненні Державної міграційної служби, йдеться в матеріалі на сайті відомства.

Як відновлюють документи для ВПО

Щоб ідентифікувати людину, яка намагається відновити паспорт, використовуються всі наявні дані:

шукають дані в Єдиному демографічному реєстрі, у базах міграційної служби й інших електронних баз;

аналізується вся інформація, яку може розповісти про себе заявник;

якщо потрібно, можуть опитати свідків, до того ж опитування проводитиметься через відеоконференцію.

Як відбувається опитування свідка під час отримання паспорта ВПО

Щоб верифікувати інформацію від свідків, ДМС діятиме так:

свідок демонструє на камеру свої документи, які доводять, що він громадянин України або є членом сім'ї;

копія документів надсилається на електронну пошту ДМС;

працівник ДМС веде відеозапис конференції;

запис конференції долучається до анкети, яку оформила людина в статусі ВПО.

Нагадуємо, Кабмін оголосив про старт реєстрації громадян, які повністю втратили житло внаслідок бойових дій. Для цього їм необхідно подати відповідне інформаційне повідомлення, зареєструватися на порталі "єВідновлення", зачекати на рішення комісії та отримати спеціальний електронний сертифікат.

Також 1 серпня урядовці повідомили, що відклали нововведення, яке спростило б отримання допомоги на проживання для ВПО. Вказано, що нововведення перенесли на 1 листопада: ідеться про те, що оформити виплату на родину може єдиний її представник.