Зарплаты украинцев стремительно растут. Кому платят больше и почему в стране кадровый голод

Миграция за границу и внутри страны, мобилизация и отток кадров в ряды ВСУ и благотворительных и волонтерских проектов — основные причины, почему в 2023 году работодатели переживают острую потребность в сотрудниках. Однако есть еще одна причина — восстановление экономики, не всегда заметное и не во всех секторах, однако компании в Украине все же активизируют свою деятельность и нуждаются в новых людях.

Маркетолог Валерия в 2022 году весной уехала за границу, а осенью вернулась домой, в Киев, однако найти работу по специальности сразу не смогла. "Я устроилась в магазин консультантом, потом пошла в логистическую компанию в отдел управления перевозками, а в марте этого года уволилась и решила искать работу по специальности, где у меня опыт 8 лет", — рассказывает киевлянка. По ее словам, сначала ей попадались предложения маленьких фирм с минимальным окладом, и она решила подождать, не спешить устраиваться. "Уже в мае на мое резюме начали идти отклики из средних и крупных компаний, звонили и из банков, я начала ходить на собеседования, и получила в итоге предложение, где уровень зарплаты даже превысил мои ожидания процентов на 20 точно", — говорит Валерия. По ее впечатлениям, с весны в Украине начался бум предложений от компаний, а средняя зарплата в вакансиях уже в мае выросла не менее чем на 10-20% по сравнению с предложениями начала весны. Фокус узнал, как компании ищут работников и возможны ли в этом году повышения зарплат.

Нужные люди: почему в Украине не хватает специалистов

По данным Work.ua, во время полномасштабного вторжения рынок труда Украины упал более чем в 10 раз и перешел к работодателю.

"Количество вакансий на Work.ua сократилось с более 100 тысяч в феврале 2022 года до 6 тысяч вакансий в марте 2022 года. При этом конкуренция соискателей выросла более чем в пять раз, когда на одну вакансию приходило более 100 откликов от соискателей. По состоянию на май 2023 года рынок труда восстановился на 90%, количество вакансий на Work.ua превысило 90 тысяч предложений, а конкуренция соискателей вышла на довоенный уровень (до 15 откликов)", — рассказали Фокусу специалисты Work.ua.

Чем больше на рынке вакансий, тем сильнее конкуренция за специалистов, и тем быстрее рост зарплат Фото: work.ua

В то время, как количество вакансий в Украине увеличивается, соискатели имеют больший выбор, а значит, компаниям стало значительно сложнее привлекать специалистов — на рынке действует закон конкуренции.

"Количество вакансий достигло довоенного уровня и, соответственно, конкуренция за квалифицированные кадры также. Ведь на фоне демографического уменьшения населения украинский бизнес восстанавливается, развивается, и сейчас момент, когда многие компании сталкиваются с нехваткой кадров", — отметила в комментарии Фокусу Татьяна Брюханова, HR-директор сети Фокстрот.

Светлана Тихоненко, руководитель Управления по развитию бренда работодателя ПУМБ, объясняет: продолжается проблема миграции и мобилизации профессионалов. "Мы, как и другие игроки банковского рынка, испытываем нехватку банковских специалистов, особенно тех, которые специализируются на корпоративном бизнесе", — говорит Тихоненко.

Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что летом 2023 года на рынке ощущается дефицит кадров.

"Уменьшилось количество кандидатов, которые находятся в активном поиске работы, люди не готовы менять работу, пока идет война. Также возросло количество кандидатов, которые находятся за рубежом и рассматривают исключительно удаленный формат работы. По сравнению с предыдущим годом, больше ощущается отпускной сезон", — отметила Кристина Фехер, директор департамента управления персоналом ОТП Банка.

Количество вакансий в Украине увеличивается, соискатели имеют больший выбор — на рынке труда действует закон конкуренции

Определенной проблемой для работодателей в условиях войны стали опасения специалистов, которые часто отказываются от предложений, так как не желают потерять свою достаточно стабильную работу.

Олег Белоусов, заместитель директора департамента по работе с персоналом Креди Агриколь Банка, рассказал, что из-за военных действий многие потенциальные работники (женщины) эвакуировались за границу, многие мужчины были мобилизованы в ВСУ, а кто-то переехал в более безопасные регионы страны. Соответственно, рынок кандидатов сокращается по сравнению с 2021-2022 годом, и даже крупные компании, которые предлагают хороший социальный пакет, испытывают "кадровый голод".

"Сейчас люди неохотно меняют работу, ведь в условиях нестабильной социально-экономической ситуации в стране они боятся потерять рабочее место и больше всего ценят защищенность и наличие стабильного дохода", — считает эксперт.

Ищут везде: как происходит процесс поиска персонала летом 2023 года

В то же время, хотя в Украине существует дефицит кадров, компании не склонны останавливать свои планы по развитию из-за того, что на рынке — недостаточно нужных им специалистов, они расширяются, открывают новые отделы и филиалы, активно подбирают специалистов на открытые должности как среди своих работников, так и на рынке, ищут и молодых — в частности, через сотрудничество с вузами и колледжами.

"Фокстрот продолжает восстанавливать работу своих магазинов и расширяет сеть, открывая новые локации. Для торгового персонала проводим конкурсы среди внешних кандидатов, вакансии на руководящие должности в магазинах, как правило, закрываем сотрудниками через внутренние конкурсы", — объяснила Татьяна Брюханова.

Довольно часто компании привлекают персонал через сайты для поиска работы. Однако это не единственный канал. "Используем как сайты по поиску работы (Work, Rabota, Dou, LinkedIn), так и прямой поиск, рекомендации. Соотношение — 50/50. Для закрытия вакансии в среднем необходимо 2 месяца, для редких вакансий — от 4 месяцев", — рассказала начальник управления по работе с персоналом банка "Пивденный" Юлия Титуренко.

Сейчас компаниям нужны новые кадры — все из-за войны, ведь многие работники — мобилизованы в ряды ВСУ Фото: Getty Images

В целом эксперты говорят, что для закрытия вакансий используют и внутренний кадровый резерв, а также рекомендации сотрудников, социальные сети и, как было уже упомянуто, сотрудничество с университетами.

"Лучше всего работают личные рекомендации. Что касается сроков закрытия вакансий, несмотря на войну, они остались неизменными. В среднем, в зависимости от уровня позиции и профессиональных обязанностей, процесс поиска нового сотрудника длится от 7 до 60 дней", — отмечает Светлана Тихоненко.

Виктория Белякова, PR-менеджер Work.ua, объясняет: сейчас компании стали активнее развивать бренд работодателя, потому что чем сильнее бренд, тем охотнее кандидаты хотят работать на него. Также некоторые работодатели снижают требования отбора, чтобы расширить воронку, обратив внимание на тех кандидатов, которые ранее не подходили под их требования.

Чтобы перекрыть кадровый дефицит, компании ищут молодежь в вузах и предлагают стажировку и трудоустройство Фото: Flickr

По словам Татьяны Брюхановой, сеть Фокстрот активно развивает направление привлечения молодых специалистов. "В частности, планируем приглашать молодых людей, которые только что закончили обучение и мечтают о хорошем старте в своей профессиональной карьере. В целом для привлечения персонала мы используем как классические джоб-сайты, так и социальные сети. Таким образом, каждый может быстро оставить отклик на вакансию или сразу записаться на собеседование", — говорит HR-директор сети Фокстрот.

Когда повышение? Как меняются зарплаты и что с ними будет осенью 2023 года

С осени прошлого года работодателям приходится пересматривать уровень оплаты для своих работников. Это связано с общим трендом — средняя зарплата по рынку в различных отраслях растет. "За последний год, в связи со значительным уровнем инфляции, мы осуществили два существенных повышения: в октябре 2022 года — на 15% и в июне 2023 года — на 15%", — рассказала Светлана Тихоненко. А Олег Белоусов сообщил, что банк за период с июля 2022 по июль 2023 увеличил размеры окладов в среднем на 20-25%.

Многие компании планируют повышать зарплаты своим сотрудникам в 2023 году Фото: work.ua

"Основным фактором определения бюджета пересмотров зарплат сейчас является инфляция. При этом применяются два основных подхода: индексация окладов для всех работников, как ответ на рост инфляции, и точечные пересмотры ключевым работникам, где размеры повышения могут быть больше, чем средний уровень повышения", — говорит эксперт.

Далее в течение 2023 года работодатели в стране готовы пересматривать уровень заработной платы. Об этом говорится в исследовании Work.ua.

"Повышение зарплат всем имеющимся работникам — в планах 63% работодателей. Поэтому большинство работодателей планирует повышение зарплат всем или некоторым категориям работников в этом году или корректировать в соответствии с инфляцией. 79% респондентов поделились этим намерением. Примерно у 63% компаний повышение зарплат будет касаться всех работников, остальные увеличат оплату труда только ключевым сотрудникам", — говорит Виктория Белякова.

Частично кадровый голод связан с активной миграцией — граждане переехали на запад страны, а многие и за границу Фото: inlviv.in.ua

"Мы очень внимательно следим за изменениями на рынке труда. По прогнозу на 2023 год рост в нашем сегменте составит около 15% в зависимости от региона и должности. Наши сотрудники могут рассчитывать на официальное трудоустройство, выплату больничных и отпускных, а также возможность карьерного роста", — говорит Татьяна Брюханова.

Поэтому на осень 2023 года общий прогноз экспертов — повышение заработных плат как в целом всем работникам компаний, так и отдельным специалистам, чтобы удержать их от возможных намерений сменить место работы. "Будет происходить углубление конкуренции компаний за критические позиции, что будет отражаться на материальной составляющей таких работников/вакансий (процент повышения зарплаты будет для них больше, чем для других). При этом повышение будет происходить (и уже произошло) для большинства позиций", — отметила Кристина Фехер.

Работодатели готовы повышать зарплаты, хотя иногда речь идет не обо всех сотрудниках, а о ценных кадрах Фото: УНИАН

Обычно в повышении зарплат компании опираются на данные показателя инфляции. Однако некоторые компании учитывают и уровень девальвации гривны. "В конце прошлого года из-за значительного роста курса валют мы провели дополнительную корректировку заработных плат наших ІТ-специалистов и ключевых работников, чтобы оставаться конкурентоспособными по сравнению с теми ІТ-компаниями, где заработную плату рассчитывают в валюте", — говорит Екатерина Кубай, начальник центра компенсаций и льгот департамента менеджмента персонала Укрсиббанка.

Премии, бонусы, йога: как компании мотивируют своих работников

Когда рынок превратился из рынка работодателя в рынок соискателя, многие компании задумались над мотивационными пакетами. Конечно, крупные игроки и до войны имели определенные мотивационные составляющие, которые использовали для поддержки и удержания своих кадров.

В Work.ua отмечают: мотивационные пакеты для персонала существовали почти всегда, а для дополнительной мотивации работодатели могут предлагать материальные стимулы (денежные поощрения, премии и т.д.) и нематериальные стимулы (учебные программы для сотрудников, корректировка рабочего графика и т.д.). Сейчас на первый план вышла нематериальная мотивация.

"Мы проводим обучение, тренинги, привлекаем наших сотрудников к новым проектам, часть из которых инициируют непосредственно их коллеги. Примером стал проект по созданию мультфильмов о ценностях компании, который сотрудники создали полностью собственными силами", — рассказала Татьяна Брюханова.

Компании пытаются вводить различные мотивационные программы — это и обучение, командные мероприятия, спортивные соревнования Фото: Getty

Понятно, что во время войны работодатели больше внимания уделяют вопросам безопасности и разнообразной помощи своим работникам. "Помогаем нашим работникам с размещением в эвакуации, компенсируем временную аренду жилья, поддерживаем тех, чье жилье пострадало и кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, максимальное внимание уделяем поддержке наших мобилизованных и их семей", — рассказала Екатерина Кубай.

Главные мотивационные мероприятия компаний в 2023 году

рыночный уровень заработной платы, премии;

медицинское страхование, страхование жизни;

психологическая поддержка;

программы материальной помощи пострадавшим в результате агрессии;

помощь мобилизованным работникам и их семьям;

предоставление возможности дистанционной работы;

программы по обучению;

курсы английского языка;

курсы йоги;

абонемент в спортзал.

Большое внимание сейчас уделяется и возможностям карьерного роста внутри компании.

"Приоритет отдается внутренним кандидатам, что создает лучшие возможности для вертикального и горизонтального профессионального развития коллег", — отметил Олег Белоусов.

Осенью этого года многие компании и банки осуществят пересмотр уровня компенсаций — вероятно, увеличат их на 5-15%

Сейчас, когда компаниям крайне важно удержать специалистов и предотвратить отток ценных кадров, мотивационные проекты имеют довольно важное значение, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

"В компании действует много индивидуальных и командных мотивационных программ. Каждая из них направлена на то, чтобы поддержать не только одноразовые успехи специалиста, а побудить его постоянно демонстрировать прогресс в собственных, командных целях и целях компании, а также отслеживать свой профессиональный рост", — рассказала Татьяна Брюханова.

Конечно, одним из ключевых мотивационных мероприятий для работодателей в 2023 году остается заработная плата и премии. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что осенью этого года многие компании и банки осуществят пересмотр уровня компенсаций — вероятно, увеличат их на 5-15%. Однако многие работодатели также и воздержатся от пересмотра уровня компенсаций, ведь они уже пересмотрели зарплаты своих работников в течение января-июля 2023 года.