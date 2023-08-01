"Альтернатив нет": Укрэнерго и НКРЭКУ планируют пересмотр тарифа на передачу электроэнергии

Действующий тариф на передачу электроэнергии приводит к недофинансированию системного оператора НЭК "Укрэнерго".

В Украине может вырасти тариф на передачу электроэнергии. "Укрэнерго" и НКРЭКУ прорабатывают возможность его пересмотра. Об этом сообщил во время Форума "Зеленое восстановление Украины: развитие возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива в условиях восстановления и трансформации энергетики Украины" член наблюдательного совета НЭК Укрэнерго, советник Премьер-министра Украины Юрий Бойко, пишет издание UA.News

По его словам, Украине нужно переходить на деятельность, которая делает невозможным накопление долгов и что власть должна установить правила расчета доли на балансе, что разблокирует процесс определения стоимости услуги и подписания первичных документов между НЭК "Укрэнерго" и гарантированным покупателем.

"Это, на мой взгляд, на сегодняшний день самая важная методологическая проблема. Безусловно нужно понимать, что после того, как появится возможность определить сумму долга, тогда должны решаться вопросы с источниками его погашения. Здесь больших альтернатив нет. Единственный способ — учет в тарифе на электроэнергию на следующий период, того объема, который был недодержан компаниями", — сказал он.

Юрий Бойко добавляет, что эти средства должны быть учтены в тарифе "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на второе полугодие 2023 года, но в настоящее время нет подписанных первичных документов от сентября по декабрь 2022 года между "Гарантированным покупателем" и НЭК "Укрэнерго".

"Есть договоренность с регулятором, как только появится возможность переподписать или подписать, соответственно они осуществят корректирующую проверку за счет безусловно важнейшего фактора и соответственно такая корректировка через тариф будет осуществлена", — подытожил он.

Напомним, что министр энергетики Украины считает, что новый тариф на электроэнергию все равно льготный, а свет для бытовых потребителей должен стоить вдвое больше.

Ранее сообщалось, что специалисты прогнозируют тяжелую зиму. Из-за колоссальных убытков вследствие массированных ракетных атак ВС РФ по Украине, специалистам не удастся восстановить даже половину мощностей до начала осенне-зимнего периода.