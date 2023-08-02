Минцифры внедрила смену места жительства через "Дію": воспользоваться могут не все (видео)
Украинцы могут изменить место жительства даже из-за границы: понадобится лишь доступ к сети и приложение. Но мужчинам призывного возраста придется подождать.
В Министерстве цифровой трансформации вернули услугу по смене места жительства с помощью электронного сервиса "Дія". О том, как воспользоваться услугой, рассказывает пресс-служба ведомства.
Чтобы изменить место жительства, отныне не нужно ходить в ЦНАП и сидеть в очереди, указывает пресс-служба. С помощью приложения "Дія" эту процедуру можно выполнить из любой страны — нужен лишь доступ к сети.
Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, отметил, что раньше услуга усложнялось так называемым "человеческим фактором" — теперь это устранили: "Изменение места жительства — одна из самых востребованных услуг в Дії. Мы усовершенствовали сервис, убрали человеческий фактор и автоматизировали процессы"
Кто может самостоятельно сменить место жительства через "Дію"
Воспользоваться сервисом через веб-приложение могут граждане Украины — женщины, дети, мужчины непризывного возраста при следующих условиях:
- если исполнилось 14 лет — чтобы изменить собственное место жительства;
- если исполнилось 18 лет — чтобы изменить место жительства ребенка.
Какие документы нужны для смены места жительства
В Минцифры перечислили набор документов, необходимых для использования новой услуги:
- налоговый номер (идентификационный код);
- ID-карту или загранпаспорт, которые есть у "Дії".
Если человек имеет бумажный паспорт-книжечку, то может получить услуги через портал "Дія", отметили чиновники.
Как изменить место жительства через приложение "Дія"
Минцифры перечислили шесть шагов:
- авторизоваться в веб-приложении "Дія";
- выбрать услугу "Смена места жительства";
- указать, для кого меняете место жительства — для себя или ребенка;
- проверить, верно ли указано текущее место жительства;
- указать новый адрес, по которому нужно зарегистрироваться;
- указать контактные данные и оплатить административный сбор.
Какие предостережения есть при смене места жительства
Разработчики предупреждают, что воспользоваться сервисом можно при выполнении следующих условий:
- человек является единоличным владельцем жилья, в котором регистрируется;
- получено подтверждение от всех собственников жилья;
- жилье не находится в ипотеке;
- данные о жилье внесены в Реестр недвижимости с 2013 года;
- человек не является мужчиной призывного возраста.
Минцифры отметило, что дорабатывает сервис — вскоре изменить место жительства смогут и мужчины призывного возраста.
Напоминаем, накануне, 1 июля, в Мининфраструктуры рассказали о процедуре получения средств на мелкий ремонт жилья, поврежденного в результате войны. Отмечается, что правительство выделило 400 млн грн, чтобы покрыть эти расходы.
Пенсионный фонд сообщил детали начисления пенсии детям, которые потеряли кормильца — военного, пропавшего без вести. Чтобы оформить выплаты, нужно подать документы через вебпортал ведомства.