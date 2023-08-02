Правительство планирует энергетическую децентрализацию и восстановление: о чем идет речь

В Украине будут действовать мобильные электрогенерирующие установки, в которые россиянам будет труднее попасть, если они захотят устроить украинцам очередной блэкаут.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о мерах, которые принимает правительство, чтобы в осенне-зимний период не произошло блэкаута в энергетической системе. В частности речь идет об упрощении некоторых таможенных процедур и изменение принципов электрогенерации. Об этом говорится в материале пресс-службы Кабмина.

По словам Шмыгаля, можно выделить следующие шаги для защиты от блэкаутов:

упрощение процедуры установки мобильных газотурбинных установок и сопутствующего оборудования;

ликвидация бюрократических преград при проведении линий электропередач и установке подстанций;

восстановление мероприятия в системе энергетики, в частности — ремонт в сфере генерации, распределительных сетей, теплостанций, ТЭЦ, а также котельных.

Для того, чтобы уберечься от возможных блэкаутов, решили изменить принцип электрогенерации, объяснил премьер-министр. В частности, теперь речь идет о максимальной децентрализации и мобильности: "Российские террористы будут атаковать прежде всего статические большие электростанции, а передвижные небольшие объекты будет сложнее поразить".

Глава Правительства также отметил еще два важных направления восстановления: восстановление больниц, а также восстановление транспортной инфраструктуры. Например, по словам чиновника, восстановлен мост через реку Здвиж возле Бородянки — там проходит дорога М-07 Киев — Ковель — Ягодин, который направляется к границам с Польшей.

Отметим, Лана Зеркаль, дипломат и руководитель проекта ООН по оценке последствий российской агрессии, рассказала, какие еще меры принимаются для обеспечения безопасности энергетической системы. По ее словам, на деньги международных организаций Украина покупает автотрансформаторы, которые изготавливают по индивидуальным заказам по всему миру. Устройства накапливают у границ, чтобы РФ их не уничтожила. Еще одно направление, которым занимается "Укрэнерго" — строительство укрытий вокруг трансформаторов, чтобы защитить их от ударов российских ракет.

Также обнародованы данные по ударам России зимой 2022-23 года — их произошло 1200 шт. При этом враг повредил 45% магистральных электросетей Украины. Кроме того, в результате войны на 50% снизила энергогенерация — из-за оккупации Запорожской АЭС и из-за спада угольной отрасли.

Напоминаем, правительство Украины заключило соглашение с Хорватией: построят филиалы двух компаний, которые будут выпускать технику для разминирования.

Между тем Агентство по восстановлению рассказало о 150-километровом водопроводе, который будут на Днепропетровщине и в Запорожье. Водопровод строится два месяца и уже уложено 11% труб.