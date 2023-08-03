На пенсию — раньше: кто из врачей имеет право выйти на пенсию за выслугу лет

Некоторые категории медработников имеют возможность вдвое увеличить стаж для выхода на пенсию. Однако большинство из тех, кто имеет право на пенсию за выслугу лет, должны отработать определенное количество лет в любом учреждении из сферы здравоохранения.

В Пенсионном фонде перечислили условия, при которых медики имеют право выйти на пенсию раньше, чем при достижении ими определенного страхового стажа. Для этого они должны иметь специальный стаж работы, говорится на странице Facebook отделения фонда в Донецкой области.

В заметке объясняется, что процедура выхода на пенсию по выслуге лет описана в Законе Украины "О пенсионном обеспечении". Перечень категорий медработников, которые могут этим воспользоваться, указан в постановлении Кабмина № 909 от 4 ноября 1993 года.

Какой стаж нужен для пенсии по выслуге лет

Выйти на пенсию раньше имеют право врачи и младший медицинский персонал, которые наработали определенное количество лет по состоянию на определенную дату:

по состоянию на 1 апреля 2015 года имеют стаж не менее 25 лет;

по состоянию на 1 февраля 2016 года — не менее 25 лет и 6 месяцев;

по состоянию на 11 октября 2017 года — не менее 26 лет и 6 месяцев.

Специальный стаж для медработников — места работы

Перечень учреждений, работая в которых медики и младший персонал могут выйти на пенсию по выслуге лет:

больницы, амбулатории, поликлиники;

диагностические центры;

лечебные учреждения особого типа и лечебно-трудовые амбулатории;

учреждения переливании крови;

скорая на неотложная помощь;

санаторно-курортные учреждения и учреждения охраны материнства и детства;

заведения проведения исследований Госсанэпидслужбы;

санитарно-эпидемиологические учреждения;

экспертные комиссии в бюро судебной экспертизы.

Фармацевты и провизоры также могут выйти на пенсию раньше — для этого им нужно проработать нужное количество лет в аптеках, аптечных киосках и в контрольно-аналитической лаборатории.

В каких местах работы можно получить льготный стаж

Стаж работы можно увеличить вдвое, если до 1 января 2004 года человек работал в следующих заведениях:

лепрозории и противочумные заведения;

учреждения, где лечат людей с ВИЧ и больных СПИДом;

в других инфекционных заведениях;

в патолого-анатомическом и реанимационном отделениях;

в психиатрических заведениях.

Пенсия по выслуге лет: можно ли работать

ГУ Пенсионного фонда в Донецкой области указало, что есть условия, при которых выплаты пенсии за выслугу могут приостановить. Речь идет о случае, когда человек вернулся на работу в учреждения из перечня.

Напоминаем, с 1 августа украинцев ждут определенные изменения в начислении пенсии, социальных выплат и выплат на проживание ВПЛ. В частности, некоторым пенсионерам увеличат выплаты на более чем тысячу гривен.

Предпринимателей также коснутся определенные новации. В частности, с 1 августа отменяется льготное налогообложение и нужно вновь платить единый налог в размере 5%.