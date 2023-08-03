Пенсия в Украине: кто в августе может обратиться за единоразовой надбавкой

К 24 августа некоторые категории украинцев могут получить единоразовую выплату в размере от 450 до 3100 гривен.

В августе некоторые категории граждан смогут получить дополнительные выплаты от государства. Так, выплаты граждане получат ко Дню независимости Украины. Об этом сообщили в Главном управлении пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Так, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 21.07.2023 № 754, для некоторых граждан предусмотрена денежная выплата к 24 августа. Речь идет о лицах, которые имеют статус ветеранов войны, а также жертв нацистских преследований.

Сообщается, что украинские граждане смогут получить денежную выплату в размере от 450 гривен до 3100 гривен в зависимости от категории.

Кто сможет получить единоразовую выплату

Выплату от государства ко Дню независимости Украины смогут получить:

участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания смогут получить по 450 гривен;

члены семей погибших или умерших ветеранов войны получат по 650 гривен;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания получат по 1000 гривен;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной могут рассчитывать на 3 100 гривен;

лица с инвалидностью в результате войны и репрессий I группы получат 3100 гривен, II группы – 2 900 гривен, а III группы – 2 700 гривен.

Сообщается, что обратиться за выплатами нужно в территориальные органы Пенсионного фонда Украины. Необходимо принести заявления и документы, которые подтверждают личность, статус и номер текущего счета уполномоченного банка. Кроме того, получающим пенсию или ежемесячное пожизненное содержание, выплаты будут назначаться в автоматическом режиме.

Напомним, что в Пенсионном фонде рассказали о размере выплат для ребенка военного, пропавшего без вести. Дети и нетрудоспособные члены семьи пропавшего без вести военного имеют право на пенсию, независимо от страхового стажа кормильца. Однако размер этой пенсии зависит от определенных обстоятельств.