Пенсия ребенку военного, пропавшего без вести: в Пенсионном фонде рассказали о размере выплат

Дети и нетрудоспособные члены семьи пропавшего без вести военного имеют право на пенсию, независимо от страхового стажа кормильца. Однако размер этой пенсии зависит от определенных определенных обстоятельств.

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В Пенсионном фонде объяснили детали начисления пенсии детям, которые потеряли кормильца, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. В частности, речь шла о размере выплат для детей и нетрудоспособных членов семьи. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

На пенсию из-за потери кормильца, который пропал без вести, имеют право дети и нетрудоспособные члены семей военнослужащих, напоминает пресс-служба положения ст. 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Перечисляют, кто же именно имеет право на пенсию:

дети в возрасте до 18 лет;

дети, которые учатся, и дети-сироты — до 23 лет;

старшие граждане с инвалидностью, которые получили инвалидность до достижения 18-летнего возраста.

Как устанавливается статус "пропал без вести при особых обстоятельствах"

Кормилец-военный получает статус "пропал без вести при особых обстоятельствах" при двух возможных условиях:

если об этом внесена информация в Единый реестр досудебных расследований;

или если внесена информация в Реестр пропавших без вести.

Через месяц после внесения данных семья такого человека получает право на получение пенсии в связи с потерей пропавшего без вести кормильца.

Как оформляется пенсия на потерю кормильца

Документы на пенсию из-за потери пропавшего без вести военного подается двумя путями:

или через произвольный центр Пенсионного фонда;

или через веб-портал Пенсионного фонда.

Какие документы нужны для оформления пенсии по потере кормильца

Чтобы оформить пенсию, нужно предоставить такой перечень документов:

паспорт ребенка или паспорт человека, который является его законным представителем;

документы о получении идентификационного кода (если есть);

свидетельство о рождении ребенка;

выписка из одного из реестров, в которые внесена информация о пропавшем военном.

Какой размер пенсии по потере кормильца-военного, пропавшего без вести

Ребенок пропавшего военного будет получать пенсию, которая будет начисляться в соответствии с определенными правилами:

пенсию начислят независимо от того, какой страховой стаж имел пропавший человек;

размер пенсии зависит от продолжительности страхового стажа кормильца. Если есть необходимость, можно приобщить документы, подтверждающие этот стаж, к набору, который подается вместе с заявлением.

Напомним, в Минреинтеграции рассказали, что ВПЛ, которые потеряли все документы, могут восстановить паспорт, использовав определенную процедуру. В частности, им придется отыскать свидетелей, которые подтвердят личность миграционной службе.

Кабмин объявил начало второго этапа государственной программы по восстановлению жилья в результате войны. В рамках второго этапа собираются заявки людей, жилье которых полностью разрушено.