Пенсія дитині військового, який зник безвісти: у Пенсійному фонді розповіли про розмір виплат

Діти та непрацездатні члени родини зниклого безвісти військового мають право на пенсію, незалежно від страхового стажу годувальника. Однак розмір цієї пенсії залежить від певних визначених обставин.

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У Пенсійному фонді пояснили деталі нарахування пенсії дітям, які втратили годувальника, зниклого безвісти за особливих обставин. Зокрема, ішлося про розмір виплат для дітей та непрацездатних членів родини. Про це розповіла пресслужба відомства.

На пенсію через втрату годувальника, який зник безвісти, мають право діти та непрацездатні члени родин військовослужбовців, нагадує пресслужба положення ст. 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Перелічують, хто ж саме має право на пенсію:

діти віком до 18 років;

діти, що навчаються, та діти-сироти — до 23 років;

старші громадяни з інвалідністю, які отримали інвалідність до досягнення 18-річного віку.

Як встановлюється статус "зник безвісти за особливих обставин"

Годувальник-військовий отримує статус "зник безвісти за особливих обставин" за двох можливих умов:

якщо про це внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

або якщо внесено інформацію до Реєстру зниклих безвісти.

Через місяць після внесення даних сім'я такої людини отримує право на отримання пенсії у зв'язку з втратою зниклого годувальника.

Як оформлюється пенсія на втрату годувальника

Документи на пенсію через втрату зниклого безвісти військового подається двома шляхами:

або через довільний центр Пенсійного фонду;

або через вебпортал Пенсійного фонду.

Які документи потрібні для оформлення пенсії з втрати годувальника

Щоб оформити пенсію, потрібно надати такий перелік документів:

паспорт дитини або паспорт людини, яка є її законним представником;

документи про отримання ідентифікаційного коду (якщо є);

свідоцтво про народження дитини;

витяг з одного з реєстрів, до яких внесено інформацію про зниклого військового.

Який розмір пенсії через втрату годувальника-військового, який зник безвісти

Дитина зниклого військового отримуватиме пенсію, яка буде нараховуватись відповідно до певних правил:

пенсію нарахують незалежно від того, який страховий стаж мала зникла людина;

розмір пенсії залежить від тривалості страхового стажу годувальника. Якщо є потреба, можна долучити документи, які підтверджують цей стаж, до набору, який подається разом з заявою.

Нагадаємо, у Мінреінтеграції розповіли, що ВПО, які втратили усі документи, можуть відновити паспорт, використавши певну процедуру. Зокрема, їм доведеться відшукати свідків, які підтвердять особу міграційній службі.

Кабмін оголосив початок другого етапу державної програми з відновлення житла внаслідок війни. У рамках другого етапу збираються заявки людей, помешкання яких повністю зруйновані.