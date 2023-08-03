Учителям придется вернуть 6500 грн помощи, полученных через "еПоддержку", — МОН

В министерстве отметили, что помощь могли получить только те лица, которые работали на условиях трудового договора и не в бюджетных учреждениях. Работники сферы образования не теряли работу и получали заработную плату из бюджета.

Министерство образования Украины, ссылаясь на решение правительства, 3 августа сообщило педагогам о необходимости вернуть 6500 грн бюджетных средств, выплаченных им весной 2022 года в рамках программы "еПоддержка", сообщила пресс-служба МОН.

"Программа "еПоддержка" в начале полномасштабного вторжения была быстрым решением правительства, чтобы оказать помощь гражданам в связи с потерей части заработной платы (дохода), работа (экономическая деятельность) которых была временно остановлена в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине", — говорится в сообщении министерства.

В МОН отметили, что помощь могли получить только те лица, которые работали на условиях трудового договора и не в бюджетных учреждениях.

"Работники сферы образования не подпадали под эту категорию, ведь они не теряли работу и продолжали получать заработную плату из бюджета. Однако некоторые из них подали заявку на выплату 6500 грн через программу "еПоддержка", — сообщило министерство образования.

Правительством был инициирован возврат неправомерно полученных средств работниками бюджетных учреждений, в том числе и из сферы управления МОН.

"Поэтому МОН направило информационные письма руководителям заведений, учреждений, предприятий, относящихся к сфере его управления, о необходимости возврата средств сотрудниками", — добавили в министерстве.

Напомним, 1 августа сообщалось, кто из украинцев вынужден вернуть государству 6500 гривен. Государственная программа "еПоддержка" не была рассчитана на всех украинцев, и некоторым денежная помощь была выдана неправомерно. Нужно ли возвращать деньги и какие должны быть основания для возврата предоставленных средств.

Ранее Фокус писал, что агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) продолжает предоставлять денежную помощь в размере 2220 грн в месяц на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Следовательно, для семьи из четырех человек общая сумма выплаченной организацией помощи составит 26640 грн.