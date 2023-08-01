"єПідтримка" отменяется: кто из украинцев вынужден вернуть государству 6500 гривен

Государственная программа "єПідтримка" не была рассчитана на всех украинцев, и некоторым денежная помощь была выдана неправомерно. Нужно ли возвращать деньги и какие должны быть основания для возврата предоставленных средств.

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Некоторые украинцы, получившие в прошлом году разовую помощь в размере 6500 грн в рамках программы "єПідтримка", уже получают сообщение о возврате средств на счета в Государственном казначействе. Часто это связано с ошибочным перечислением средств, ведь программа не была рассчитана на всех украинцев, в ее условиях были четкие ограничения.

Согласно условиям, помощь предоставлялась застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, другого гражданско-правового договора, на других основаниях, предусмотренных законом, и физическим лицам — предпринимателям, страхователи которых одновременно соответствуют таким признакам:

состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в отдельных административно-территориальных единицах по перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Украины по представлению ГСЧС;

подали в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за IV квартал 2021 г. или годовую отчетность за 2021 год;

не являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования.

То есть, например, учителя, преподаватели, лаборанты, работающие в бюджетных учебных заведениях, не имели права получать указанные средства.

По условиям программы, заявки на получение средств подавались через "Дію" до 31 марта 2022 года. Позже началась проверка предоставленных гражданам средств. Таким образом, некоторых получателей просят вернуть помощь. Например, это происходит через письма-уведомления, отправленные Министерством образования Украины, в которых работников образовательных учреждений в Украине информируют о необходимости вернуть 6500 грн.

Работники государственных учебных заведений не имели права на помощь, и в случае получения теперь будут вынуждены возвращать средства

"Нет, письмо-уведомление не имеет юридической силы, должно быть решение суда, распоряжение органа государственной власти, не могли просто так взять и перечислить средства, какое-то решение для этого было. Законодательство так построено, что орган власти просто так не может отменить принятое в отношении лица решение, должен быть суд. Попросить вернуть они могут, но такое обращение какой-то юридической силы не имеет", — пояснил Фокусу Николай Максимов, адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS.

На наш вопрос, обязан ли, например, преподаватель государственного учебного заведения возвращать средства из-за отправленного МОУ заведению письма-уведомления, адвокат отметил: "Трудовые отношения идут параллельно, это трудовое право, нельзя за счет штрафа или выговора снять с работника средства полученной ранее государственной помощи. Просьба к работникам может быть, добровольно работник может отдать средства, но если работник бюджетного учреждения, ошибочно получивший помощь, отказывается возвращать средства, у органов государственной власти есть возможность обратиться в суд, и затем по решению суда с него будет взыскана сумма неправомерно предоставленной помощи", — говорит Николай Максимов.

Если помощь ошибочно назначили, может быть судебный процесс, где должна быть доказана неправомерность предоставления денежной выплаты

Он объясняет: сейчас для возврата средств, предоставленных государством украинцам в рамках программ государственной поддержки, есть две главные причины. "Первая причина: была назначена помощь, например, ВПЛ, и были правовые основания, но где-то была предоставлена неправдивая информация, например, человек регистрировался ВПЛ, но вернулся домой, и продолжал получать помощь в течение многих месяцев. Второй вариант — когда вообще помощь назначалась безосновательно, ошибочно ее назначали. Если лицо сменило место жительства и не сообщило об этом, то может быть иск, но это достаточно сложная процедура, доказать, что лицо вернулось по адресу регистрации. Если же помощь ошибочно назначили, то тоже может быть судебный процесс, однако доказать неправомерность предоставления денежной выплаты государству будет проще", — отмечает адвокат.

Ранее Фокус писал, что Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) продолжает предоставлять денежную помощь в размере 2220 грн в месяц на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Следовательно, для семьи из четырех человек общая сумма выплаченной организацией помощи составит 26640 грн.