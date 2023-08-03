Польша и другие страны не откроют границы для зерна независимо от решения ЕС, — министр

Руководитель польского министерства сельского хозяйства Роберт Телус рассказал, что обсуждал вопрос транзита зерна с украинским коллегой. Он объяснил, что страна отстаивает собственные интересы и готова ввести односторонние ограничения.

Польша не будет открывать границы для украинского зерна после 15 сентября независимо от решения Еврокомиссии. Об этом в комментарии PAP 3 августа заявил польский министр сельского хозяйства и сельского развития Роберт Телус.

"Сотрудничество очень нужно, и Украина должна понимать, что только тогда, когда между нами будет хорошая атмосфера, мы решим этот вопрос транзита зерна", — подчеркнул он.

Телус обсудил проблемный вопрос с украинским министром аграрной политики и продовольствия Николаем Сольским. По его словам, во время встречи были предложены решения по улучшению транзита зерна через Польшу и страны Балтии.

"Мы говорили о том, чтобы перенести часть контроля и проверки зерна туда, куда зерно будет попадать, то есть речь идет о Литве", — рассказал польский министр.

Чиновник отметил, что собственные интересы для Польши являются важнейшими и правительство готово их защищать. Он предположил, что украинский коллега это понимает.

Также Телус ответил на вопрос, почему Еврокомиссия решила не продлевать запрет на импорт зерна из Украины в приграничные страны. Он убежден, что цель ЕС — навредить правительству Польши.

"Это чисто политические аргументы", — отметил министр.

Польский чиновник выразил надежду, что коалиция пяти государств все же сможет убедить Еврокомиссию продлить эмбарго. Однако он заверил, что независимо от решения ЕС Польша не будет открывать границы для украинского зерна — правительство готово ввести односторонние ограничения.

По словам Телуса, решение Польши относительно зерновой продукции поддержат и некоторые другие страны из тех, что пострадали от зернового кризиса.

Польша блокирует экспорт зерна из Украины: что уже известно

Как писал Фокус, после полномасштабного вторжения РФ Украина начала экспортировать через Польшу свою агропродукцию, но нередко зерно продавали на территории страны, через которую оно должно было идти транзитом. Это возмутило польских фермеров и стало причиной обращения польского правительства в Еврокомиссию. Однако 15 сентября действие моратория должно завершиться.

О намерении Польши не открывать границы для украинского зерна несмотря на решение Еврокомиссии стало известно 19 июля. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объяснил, что все "плохое" для аграрного хозяйства правительство будет блокировать.

24 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "верит в договоренности с Еврокомиссией", и назвал блокирование зерна "недопустимым".