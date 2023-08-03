"ООН должна сказать "хватит": Блинкен заявил, что Россия шантажирует мир голодом (видео)

Черноморская зерновая инициатива в 2022 году предоставила возможность получить миру более 32 миллионов тонн украинского продовольствия. Поставка пшеницы из Украины была эквивалентна 18 миллиардам буханок хлеба.

Все члены Организации Объединенных Наций должны объединить усилия для противодействия России, ее шантажа голодом, который может начаться в мире. Во время заседания Совета Безопасности ООН по глобальной пищевой безопасности соответствующее заявление 3 августа сделал Энтони Блинкен, государственный секретарь США.

Он отметил, что пять лет назад в организации уже принимали резолюцию 2417, которая касается умышленных намерений морить голодом мирное население. Это расценивается как военное преступление.

"Голод нельзя использовать как оружие", — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что уже было подписано совместное коммюнике. В нем говорится о том, что стороны обязаны прекратить использование голода и пищи как оружия войны.

"Я призываю все страны-члены присоединиться к этому коммюнике", — добавил он.

Блинкен напомнил, что в прошлом году Черноморская зерновая инициатива предоставила возможность получить миру более 32 миллионов тонн украинского продовольствия. Поставка пшеницы из Украины была эквивалентна 18 миллиардам буханок хлеба. Это позволило снизить показатели мировых цен на продовольствие примерно на четверть. Эти поставки помогли снизить мировые цены на продукты питания для всех примерно на четверть после полномасштабного вторжения России. Чиновник обвинил Россию в преднамеренных действиях, которые способны запустить продовольственный кризис.

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Что такое Черноморская зерновая инициатива

"Зерновое соглашение" подписали 22 июля 2022 года в Стамбуле. Турция и ООН способствовали заключению договора между Украиной и Россией на транспортировку продовольствия из портов наших городов, расположенных на побережье.

Выполнение Черноморской зерновой инициативы предусматривало безопасное судоходство для экспорта зерна и сопутствующих пищевых продуктов. Корабли транспортировали пшеницу, кукурузу, рапс и другую сельскохозяйственную продукцию, а также удобрения, включая аммиак. Они направлялись из украинских портов Одессы, Черноморска и Южного. Суда шли по акватории Черного моря в специально созданных коридорах, которые были разминированы. Все торговые судна заходили в Турцию для осмотра.

Выход РФ из зернового соглашения

Россия в июле прекратила свое участие в Черноморской зерновой инициативе. В Минобороны РФ заявили, что корабли, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

В ответ Министерство обороны Украины 20 июля также предупредило, что с 21 июля будет рассматривать все российские суда, которые направляются в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и временно оккупированных украинских морских портов, как корабли, которые могут транспортировать грузы военного назначения.

Напомним, 2 августа Reuters сообщило, что из-за атаки войск РФ на Измаил цены на продовольствие в мире выросли. По словам аналитиков, в результате срыва зерновой сделки экспорт зерна из Украины в июле снизился на 40% по сравнению с июнем.