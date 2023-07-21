Выход из зерновой сделки: РФ провела учения по уничтожению "судов-нарушителей" в Черном море

Ракетный катер "Ивановец" успешно поразил надводную цель крылатыми ракетами, сообщает Минобороны РФ. Кроме того был отработан сценарий по изоляции района в Черном море.

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Черноморский флот РФ провел учения, в ходе которых были отработаны удары по надводным целям. Таким образом российские военные корабли отрепетировали сценарий по изоляции района в Черном море, "временно закрытого для судоходства". Об этом 21 июля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря", — говорится в сообщении.

Согласно данным видеоконтроля, стрельбы прошли успешно и водная мишень была уничтожена ракетным ударом. Кроме того, Черноморский флот выполнил комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя, так как после выхода из "зернового соглашения" Москва рассматривает все суда в акватории Черного моря, следующие в порты Украины, как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

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Напомним, в ответ на заявления страны-агрессора в ВМС Украины заявили, что украинские силы имеют право и возможности отвечать на действия флота РФ в Черном море по своему усмотрению. В свою очередь в Минобороны Украины предупредили, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как такие, что перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.