Вихід із зернової угоди: РФ провела навчання зі знищення "суден-порушників" у Чорному морі

Ракетний катер "Ивановец" успішно уразив надводну ціль крилатими ракетами, повідомляє Міноборони РФ. Крім того, було відпрацьовано сценарій з ізоляції району в Чорному морі.

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Чорноморський флот РФ провів навчання, під час яких було відпрацьовано удари по надводних цілях. Таким чином російські військові кораблі відрепетирували сценарій з ізоляції району в Чорному морі, "тимчасово закритого для судноплавства". Про це 21 липня повідомила пресслужба Міноборони РФ.

"Відповідно до плану бойової підготовки сил Чорноморського флоту екіпаж ракетного катера "Ивановец" виконав бойові стрільби протикорабельними крилатими ракетами по судну-мішені на полігоні бойової підготовки в північно-західній частині Чорного моря", — ідеться в повідомленні.

Згідно з даними відеоконтролю, стрільби пройшли успішно, і водна мішень була знищена ракетним ударом. Крім того, Чорноморський флот виконав комплекс заходів із затримання судна-порушника, оскільки після виходу із "зернової угоди" Москва розглядає всі судна в акваторії Чорного моря, що прямують у порти України, як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

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Нагадаємо, у відповідь на заяви країни-агресора у ВМС України заявили, що українські сили мають право і можливості відповідати на дії флоту РФ у Чорному морі на свій розсуд. Своєю чергою в Міноборони України попередили, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів РФ і українських морських портів, що розташовані на тимчасово окупованій території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками.