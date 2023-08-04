Проверка ВПЛ и отмена выплат: какие изменения ожидают украинцев

Социальные службы разработали специальную процедуру проверки, чтобы выявить, действительно ли человек живет по адресу, указанному при регистрации статуса ВПЛ.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что с июля начались проверки места жительства внутренне перемещенных лиц. Также он объяснил, в каком случае могут назначить проверку и при каких условиях статус ВПЛ могут отменить. Об этом говорится в Telegram-канале чиновника.

По словам омбудсмена, проверку места жительства проводят сотрудники территориальных органов Нацсоцслужбы, работники соцзащиты и представители теробщин.

Проверка места жительства ВПЛ: какие причины

Специалисты могут посетить по месту жительства переселенца при следующих подозрительных моментах:

если человек стал на учет как ВПЛ сразу в нескольких территориальных общинах;

если получено сообщение, что человек изменил фактическое место жительства;

если есть рекомендации Министерства финансов, которые проверили имущественное положение фигуранта.

Какова процедуры проверки ВПЛ

Чиновник объяснил, как происходят визиты:

сначала человека предупреждают — за два дня до визита звонят по телефону или присылают предупреждение другим способом, который дает возможность зафиксировать сообщение;

затем прибывают проверяющие;

если человек предупредит, что его не будет на месте, то проверку перенесут на две недели;

если человека не будет по месту жительства, то составят акт и оставят соответствующее официальное уведомление.

Отмена выплат ВПЛ: когда возможно

Указывается, что при определенных условиях человек может потерять помощь, которую получает от государства в статусе переселенца:

если человек в течение 30 дней не проходит идентификацию;

если не соответствует критериям для установления статуса ВПЛ.

Кто имеет право на статус ВПЛ

Граждане имеют право получить статус ВПЛ, если относятся к следующим категориям:

человек проживал на ВОТ или на территории, где происходят активные боевые действия. При этом местность должна быть включена в соответствующий перечень, который ведет Минреинтеграции (последние изменения — в соответствии с приказом №197 от 11 июля 2023 года);

человек потерял жилье — оно разрушено в результате вторжения России;

студенты, обучающиеся в профтехучилищах, учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования, которые переместились с ВОТ или местности с боевыми действиями, или если у них полностью разрушено жилье.

Напоминаем, начиная с августа правительство сместило срок выплаты помощи ВПЛ — об этом говорится в разъяснениях Минреинтеграции.

Более того, чиновники предупредили, что далеко не все переселенцы получат выплаты. В частности, начиная с 1 августа, помощь отменят. если человек более 30 дней находился за границей.