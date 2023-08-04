"Оплатите задолженность за три дня": когда украинцам начнут отключать свет за долги

В Украине стремительно растет количество долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства и за услугу поставки электроэнергии. Фокус спросил у юриста, могут ли потребителей оставить без электрической энергии из-за задолженности.

Долги за электрическую энергию и другие услуги для населения — в топе хозяйственных судебных споров. Как сообщает Опендатабот, первое и второе места в хозяйственных судах в 2022 году занимали дела по поставкам работ и услуг, а также по поставкам энергоносителей. Обновленной статистики Госстата по долгам за электрическую энергию населения нет, однако известно, что по состоянию на конец 2021 года украинцы задолжали 81,4 млрд грн, в том числе 7,7 млрд грн — за поставку и распределение электрической энергии.

Классические санкции за неуплату услуг поставки электроэнергии, прописанные в законодательстве, — это взыскание пени и штрафов, а еще — прекращение предоставления услуги. Однако в 2023 году поставщикам запрещено отключать потребителей.

"На период действия военного положения пеня и другие штрафы не начисляются, также в громадах, расположенных в районах проведения военных действий, или которые находятся/находились во временной оккупации, запрещается принудительное взыскание с физического лица задолженности за ЖКУ. Кроме этого, до окончания военного положения запрещается прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме", — рассказал Фокусу Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Он отметил: основной долг, который начислен согласно данным счетчика, скорее всего, потребителю оплатить рано или поздно придется.

Юрист отметил: потребителям все равно необходимо платить за услуги, хотя штрафов и пени в течение действия военного положения не будет Фото: Pexels

Хотя сейчас штрафовать или выставлять пеню поставщик электроэнергии не может, но от обязанности платить за электрическую энергию потребителей закон не освобождает. Это означает, что после войны, вероятно, при условии накопления больших сумм неуплаты за электрическую энергию, энергокомпании начнут выставлять таким клиентам счета с учетом и штрафов, и пени. Кроме того, возможны и инфляционные начисления, проценты годовые, начисленные на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Фокус писал, что украинские поставщики электрической энергии продолжают бороться с неплатежами клиентов-физических лиц. Для этого компании (например, компания "Киевские энергетические услуги") присылают клиентам письма, где сказано о задолженности, а в сумму долга компания-поставщик включает не только данные за потребленную электроэнергию, но и прогноз — сколько электроэнергии потребитель еще не получил.