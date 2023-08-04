Электроэнергия — по предоплате? Могут ли компании требовать авансовые платежи за свет

Долги за электроэнергию растут, и компании пытаются настроить свои сообщения тем, у кого нет долгов, таким образом, чтобы потребителю показалось, будто и у него есть долг. Это означает потребность компаний в авансовых платежах добросовестных клиентов. Насколько это законно — требовать платить наперед?

Потребитель в Украине должен платить за потребленную электроэнергию, а долг возникает исключительно за потребленную и неоплаченную потребителем электроэнергию. При этом, потребитель электроэнергии может внести предоплату за электроэнергию (фактически — оплату наперед), но это не может считаться долгом. Об этом Фокусу рассказал адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный.

"Законодательство определяет понятие долга потребителя-физлица за потребленную электрическую энергию на общих основаниях — это долг, который образовался в результате потребления электрической энергии и сопутствующих услуг и не был оплачен потребителем электрической энергии — физическим лицом. Соответствующий долг возникает вследствие нарушения физическим лицом Договора о поставке электрической энергии потребителю", — говорит Дмитрий Лазебный.

Как стало известно Фокусу, в июле от поставщика "Киевские энергетические услуги" потребители-физические лица получили письмо, где было сказано о задолженности клиента с учетом ожидаемого потребления. То есть речь идет о включении в долг определенного количества еще не потребленных киловатт. Юрист считает, что требовать оплаты заранее поставщики не имеют права, как и включать не потребленное количество киловатт в задолженность.

"Происходит это, если соответствующая категория платежа вписана в долг, исключительно по безосновательной инициативе поставщика электроэнергии. Расчет идет на то, что люди просто оплатят соответствующую сумму, не разбираясь в природе платежа", — говорит эксперт.

По его словам, если потребитель согласится оплатить авансом за электрическую энергию, то это не приведет к потере им средств.

"Так или иначе, можно в конце какого-то определенного периода времени (месяц, квартал, полугодие или год) сделать сверку взаиморасчетов и выяснить, есть ли у вас предоплата. Соответственно, в следующем периоде потребить электроэнергии на сумму предоплаты", — считает Дмитрий Лазебный.

Между тем, по словам Андриана Прокопа, эксперта по вопросам энергетики Украинского института будущего, оплата авансом за электрическую энергию — обычная практика.

"Это нормальная цивилизованная практика, когда на базе истории потребления поставщики считают, каким будет потребление на следующий период. Поэтому оплата аванса за такие услуги — это неплохо, так может быть, а в следующем месяце все равно будет перерасчет этих показателей", — отметил Андриан Прокип.

Напомним, в Украине с первого июня электроэнергия для населения стоит 2,64 грн за кВт-час. Такое решение правительство приняло на заседании 30 мая.

Ранее Фокус писал, что классические санкции за неоплату услуг поставки электроэнергии, прописанные в законодательстве, — это взыскание пени и штрафов, а также прекращение предоставления услуги (то есть отключение потребителей). Но в 2023 году поставщикам запрещено отключать потребителей.