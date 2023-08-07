Верификация пенсий в Украине: кого проверят и кто может потерять выплаты

Часть пенсионеров, которые получают выплаты, пройдет проверку. В Комитете ВР по вопросам социальной политики объяснили, какие есть основания для верификации и как можно обжаловать ее результаты.

В Министерстве финансов Украины и Пенсионном фонде анонсировали проведение верификаций пенсий. Первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк объяснил в комментарии изданию "Громадське радіо", кому это грозит и как будет осуществляться.

"Верификация пенсионных и других социальных выплат проходит постоянно. Когда Пенсионный фонд Украины или Министерство социальной защиты, или Министерство финансов получают информацию о сомнительности выплаты, проводится верификация. На самом деле социальные выплаты — это самая большая статья бюджета. В последние годы у нас возникают определенные вопросы. Поэтому правительство решило провести верификацию", — рассказал он.

Чиновник подчеркнул, что верификация пенсионных и других социальных выплат — системная работа.

В каких случаях будет проводиться верификация?

В первую очередь верификация будет касаться пенсионеров, при оформлении выплат для которых были допущены ошибки. Например, если в фамилии или имени лица есть опечатка.

Также верификация грозит пенсионерам, которые получают пенсию на карту, но более полугода не снимают деньги. В таких случаях целью проверки будет установление, что с человеком все в порядке.

Верификацию пройдут те, кто длительное время находится за границей. Особенно это касается украинцев, проживающих в странах, с которыми Украина не имеет соглашений о пенсионном обеспечении.

"Это те случаи, которые дают основания проверять. Но это не значит, что кто-то хочет отменить или забрать пенсию. Оснований переживать нет. Проверять будут тех, по кому возникают вопросы", — отметил Цимбалюк.

Чиновник подчеркнул, что верификация угрожает "даже не 1%" пенсионеров.

Грозят ли проверки жителям ВОТ?

Часть украинцев, в том числе и пенсионеров, проживает сейчас на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины. Цимбалюк предположил, что с ними "будут проблемы".

"Для прохождения проверки им нужно будет приехать на подконтрольную Украине территорию. Законодательство нормирует вопросы, связанные с этим", — объяснил он.

По словам чиновника, есть случаи, когда граждане получают пенсию и от Украины, и от страны-агрессора.

"Пенсионеры оформляют паспорта РФ, получают пенсии там, раз в 6 месяцев пересекают границу с Украиной, проходят верификацию и дальше получают украинскую пенсию. Наше государство, как социально ответственное, выплачивает пенсии и таким людям", — рассказал он.

Однако Цимбалюк заявил, что "схема" работает до освобождения территорий. Тогда "возникнет много вопросов и вызовов". Он подчеркнул, что целью верификации является не лишение пенсионеров выплат, а установление истины.

Что делать лицу, если оно не согласно с заключением верификации?

Чиновник объяснил, что в таких случаях необходимо писать жалобу руководству Пенсионного фонда Украины. Если этого недостаточно для решения проблемы, стоит обратиться в суд.

"Кстати, на исполнении Пенсионного фонда есть десятки сотен, если не сказать тысяч, решений судов в пользу граждан о назначении им пенсий. Особенно это касается военных пенсионеров. Очень важно, чтобы Пенсионный фонд Украины вовремя выполнял эти решения. Но, к сожалению, эти решения касаются больших сумм, которых не всегда хватает в бюджете. Но львиную долю фонд таки выполняет", — добавил Цимбалюк.

Напомним, минимальная пенсия в Украине в 2023 году составляет 2093 гривны. Ранее ее повышали дважды в год — в начале декабря и июля, но в этом году механизм был заморожен.

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