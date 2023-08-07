Выплаты за погибшего воина: кто может получить и как оформить
Чтобы получить выплату на погибшего, семья подает документы на районного ТЦК и СП и потом ждет, пока они дойдут до Киева и снова вернутся в местный военкомат.
Чтобы оформить выплату за павшего бойца ВСУ, члены семьи должны собрать документы и подать их в Территориальный центр комплектования. Выплаты включают единовременное пособие в размере 15 млн грн, средства на погребение и другие выплаты. О деталях рассказал представитель ТЦК и СП Харьковщины Тимур Джигит, сообщили на портале "Суспільного".
Тимур Джигит работает в должности заместителя начальника сектора социальных выплат ТРК и СП Харьковской области: в своих объяснениях он основывался на постановление Кабмина №168 от 28 февраля 2022 года, а также на ряде других законодательных актов.
Выплаты семьям погибших
Семьи погибших могут получить единовременное пособие от Правительства Украины, пояснил чиновник. По его словам, речь идет о таких размерах выплат:
- 15 млн грн — в случае гибели во время боевых действий или в госпитале в течение года после получения ранения;
- 750 прожиточных минимумов, то есть около 2 млн грн — за смерть бойца, которая наступила во время службы, но не в результате боевых действий или ранения;
- 500 прожиточных минимумов, то есть около 1,3 млн грн — смерть, не связанная со службой.
Отметим, при расчете использован уровень минимального прожиточного минимума, который в 2023 году для трудоспособных лиц составляет 2684 грн.
Какие еще есть выплаты за погибшего
Семьи имеют право на еще два вида помощи:
- компенсация расходов на погребение — 12,5 тыс. грн;
- выплата денежного обеспечения, которое боец не получил в месяц гибели.
Кто может получить выплаты за погибшего
Выплата единовременного пособия в 15 млн грн возможна лишь для некоторых членов семьи:
- родители военного (если не лишены родительских прав);
- вторые супруги;
- несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние от 18 до 23 лет, если они учатся на дневной форме;
- совершеннолетние от 18 до 23 лет, если они имеют инвалидность с детства;
- иждивенцы — люди, которые ухаживали за военным до совершеннолетия, а потом он начал ухаживать за ними.
Единовременное пособие делится между членами семьи поровну, пояснил представитель ТЦК и СП. Если человек хочет отказаться от своей части, то он должен это сделать у нотариуса.
Выплату денежного обеспечения могут получить следующие совершеннолетние члены семьи:
- жена или муж;
- или совершеннолетние дети, которые проживали вместе с военным.
Джигит также пояснил, что некоторые категории родственников не могут претендовать на выплаты от государства. Речь идет о людях, которые являются гражданами Беларуси и России, а также украинцы, осужденные за коллаборационизм.
Процедура оформления выплат
По словам чиновника, для получения различных выплат нужно действовать по разным процедурам
Шаги для получения денежного обеспечения погибшего:
- обратиться в терцентр и оформить заявление о выплате;
- предоставить документы, подтверждающие родственные связи;
- предоставить справку с реквизитами банка;
- начальник районного ТРЦ заверяет документы;
- документы передаются в воинскую часть, где и проводят начисление.
Шаги получения единовременной выплаты:
- первые шаги делает районный центр комплектования — специальный работник из отдела социального обеспечения сообщает семье погибшего, объясняет алгоритм действий, принимает документы, оформляет необходимые бумаги и направляет их в областной терцентр;
- областной Терцентр проверяет документы, определяет всех, кто будет получать выплату, пишет заключение, направляет документы в Министерство обороны в комиссию по вопросам назначения и выплаты единовременной денежной помощи;
- комиссия Минобороны принимает соответствующее решение;
- Минобороны выделяет средства, которые через командование Сухопутными войсками и областной ТЦК и СП переводят на счета членов семьи.
Сколько времени занимает оформление документы на выплату
В материале "Суспільного" не названы точные сроки оформления выплаты за погибшего. Однако представитель терцентра объяснил, что на некоторые бумаги тратят особенно много времени — например, 2-3 месяца уходит на получение документов из воинской части. В частности, речь идет "о выдержках из приказов и финансовых документах".
Напоминаем, 30 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых выплатах военным. В дополнение к выплатам 30 тыс. и 100 тыс. грн речь идет о росте зарплат для курсантов и инструкторов.
Кроме того, некоторые новации ждут ВПЛ. В частности, для них перенесли сроки выплаты пособия на проживание и начинают проверки имущественного положения.