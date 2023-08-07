Выплаты за погибшего воина: кто может получить и как оформить

Чтобы получить выплату на погибшего, семья подает документы на районного ТЦК и СП и потом ждет, пока они дойдут до Киева и снова вернутся в местный военкомат.

Чтобы оформить выплату за павшего бойца ВСУ, члены семьи должны собрать документы и подать их в Территориальный центр комплектования. Выплаты включают единовременное пособие в размере 15 млн грн, средства на погребение и другие выплаты. О деталях рассказал представитель ТЦК и СП Харьковщины Тимур Джигит, сообщили на портале "Суспільного".

Тимур Джигит работает в должности заместителя начальника сектора социальных выплат ТРК и СП Харьковской области: в своих объяснениях он основывался на постановление Кабмина №168 от 28 февраля 2022 года, а также на ряде других законодательных актов.

Выплаты семьям погибших

Семьи погибших могут получить единовременное пособие от Правительства Украины, пояснил чиновник. По его словам, речь идет о таких размерах выплат:

15 млн грн — в случае гибели во время боевых действий или в госпитале в течение года после получения ранения;

750 прожиточных минимумов, то есть около 2 млн грн — за смерть бойца, которая наступила во время службы, но не в результате боевых действий или ранения;

500 прожиточных минимумов, то есть около 1,3 млн грн — смерть, не связанная со службой.

Отметим, при расчете использован уровень минимального прожиточного минимума, который в 2023 году для трудоспособных лиц составляет 2684 грн.

Какие еще есть выплаты за погибшего

Семьи имеют право на еще два вида помощи:

компенсация расходов на погребение — 12,5 тыс. грн;

выплата денежного обеспечения, которое боец не получил в месяц гибели.

Кто может получить выплаты за погибшего

Выплата единовременного пособия в 15 млн грн возможна лишь для некоторых членов семьи:

родители военного (если не лишены родительских прав);

вторые супруги;

несовершеннолетние дети;

совершеннолетние от 18 до 23 лет, если они учатся на дневной форме;

совершеннолетние от 18 до 23 лет, если они имеют инвалидность с детства;

иждивенцы — люди, которые ухаживали за военным до совершеннолетия, а потом он начал ухаживать за ними.

Единовременное пособие делится между членами семьи поровну, пояснил представитель ТЦК и СП. Если человек хочет отказаться от своей части, то он должен это сделать у нотариуса.

Выплату денежного обеспечения могут получить следующие совершеннолетние члены семьи:

жена или муж;

или совершеннолетние дети, которые проживали вместе с военным.

Джигит также пояснил, что некоторые категории родственников не могут претендовать на выплаты от государства. Речь идет о людях, которые являются гражданами Беларуси и России, а также украинцы, осужденные за коллаборационизм.

Процедура оформления выплат

По словам чиновника, для получения различных выплат нужно действовать по разным процедурам

Шаги для получения денежного обеспечения погибшего:

обратиться в терцентр и оформить заявление о выплате;

предоставить документы, подтверждающие родственные связи;

предоставить справку с реквизитами банка;

начальник районного ТРЦ заверяет документы;

документы передаются в воинскую часть, где и проводят начисление.

Шаги получения единовременной выплаты:

первые шаги делает районный центр комплектования — специальный работник из отдела социального обеспечения сообщает семье погибшего, объясняет алгоритм действий, принимает документы, оформляет необходимые бумаги и направляет их в областной терцентр;

областной Терцентр проверяет документы, определяет всех, кто будет получать выплату, пишет заключение, направляет документы в Министерство обороны в комиссию по вопросам назначения и выплаты единовременной денежной помощи;

комиссия Минобороны принимает соответствующее решение;

Минобороны выделяет средства, которые через командование Сухопутными войсками и областной ТЦК и СП переводят на счета членов семьи.

Сколько времени занимает оформление документы на выплату

В материале "Суспільного" не названы точные сроки оформления выплаты за погибшего. Однако представитель терцентра объяснил, что на некоторые бумаги тратят особенно много времени — например, 2-3 месяца уходит на получение документов из воинской части. В частности, речь идет "о выдержках из приказов и финансовых документах".

Напоминаем, 30 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых выплатах военным. В дополнение к выплатам 30 тыс. и 100 тыс. грн речь идет о росте зарплат для курсантов и инструкторов.

Кроме того, некоторые новации ждут ВПЛ. В частности, для них перенесли сроки выплаты пособия на проживание и начинают проверки имущественного положения.