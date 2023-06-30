Зеленский подписал закон о новых выплатах военным: кто и сколько получит

Закон был подписан президентом Владимиром Зеленским 30 июня. После официальной публикации документа, которая обычно происходит в течение нескольких дней после его подписания президентом, новые правила вступят в силу.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, касающийся выплат военным. Согласно этому документу, условия ежемесячных доплат в размере от 30 до 100 тысяч гривен остались неизменными. Однако произошло увеличение выплат для срочников, курсантов и инструкторов, а также была увеличена продолжительность отпусков для военнослужащих. Об этом стало из законопроекта № 9342.

Согласно карточке документа на официальном сайте Верховной Рады Украины, закон был подписан президентом Владимиром Зеленским 30 июня, всего через два дня после его принятия народными депутатами с поддержкой 311 голосов. После официальной публикации документа, которая обычно происходит в течение нескольких дней после его подписания президентом, новые правила вступят в силу.

В соответствии с документом, основное внимание уделяется повышению сумм выплат срочникам, курсантам и инструкторам. В частности, срочникам будет выплачиваться дополнительно 6000 гривен в месяц, курсантам получат доплату в размере 2350 гривен в месяц, а инструкторам предусмотрены доплаты в диапазоне от 15 до 30 тысяч гривен. Важным изменением является возможность срочникам перейти на мобилизацию по желанию.

Изменили выплаты бойцам, которые пострадали в результате несения службы. Так:

для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение командиров, вводится два месяца выплат по последней занимаемой должности; с третьего месяца до окончания распоряжения они будут получать дополнительную выплату 201 00 грн;

к военной службе и вводится два месяца выплат по последней занимаемой должности; с третьего месяца до окончания распоряжения они будут получать дополнительную выплату 201 00 грн; тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн;

ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн; родственникам умерших в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. грн.

Также в новом законе были урегулированы вопросы, связанные с отпусками. Для военнослужащих установлен ежегодный отпуск продолжительностью до 30 дней, а также возможность получения дополнительных до 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам. Курсантам предоставляется до 10 дней зимнего отпуска и до 20 дней летнего отпуска. Срочным военнослужащим предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью до 30 дней. Непрерывный отпуск на лечение не должен превышать 4 месяцев.

Напомним, 29 июня стало известно, что депутаты Верховной Рады расширили список призывников на службу в 2023 году. Изменения коснулись тех украинцев, на попечении которых находятся родственники с инвалидностью первой и второй групп.