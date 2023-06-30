Зеленський підписав закон про нові виплати військовим: хто і скільки отримає

Закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським 30 червня. Після офіційної публікації документа, яка зазвичай відбувається протягом кількох днів після його підписання президентом, нові правила набудуть чинності.

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Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон, що стосується виплат військовим. Згідно з цим документом, умови щомісячних доплат у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень залишилися незмінними. Однак відбулося збільшення виплат для строковиків, курсантів та інструкторів, а також було збільшено тривалість відпусток для військовослужбовців. Про це стало відомо із законопроєкту № 9342.

Згідно з карткою документа на офіційному сайті Верховної Ради України, закон підписав президент Володимир Зеленський 30 червня, лише через два дні після його ухвалення народними депутатами з підтримкою 311 голосів. Після офіційної публікації документа, яка зазвичай відбувається протягом кількох днів після його підписання президентом, нові правила набудуть чинності.

Відповідно до документа, основна увага приділяється підвищенню сум виплат строковикам, курсантам та інструкторам. Зокрема, строковикам виплачуватиметься додатково 6000 гривень на місяць, курсантам отримають доплату в розмірі 2350 гривень на місяць, а інструкторам передбачені доплати в діапазоні від 15 до 30 тисяч гривень. Важливою зміною є можливість строковикам перейти на мобілізацію за бажанням.

Змінили виплати бійцям, які постраждали внаслідок несення служби. Так:

для поранених, яких визнано непридатними до військової служби і зараховано в розпорядження командирів, запроваджують два місяці виплат за останньою обійманою посадою; з третього місяця до закінчення розпорядження вони отримуватимуть додаткову виплату 201 00 грн;

до військової служби і запроваджують два місяці виплат за останньою обійманою посадою; з третього місяця до закінчення розпорядження вони отримуватимуть додаткову виплату 201 00 грн; важкопораненим на лікуванні, полоненим і зниклим безвісти щомісячна додаткова винагорода в 100 тис. грн;

щомісячна додаткова винагорода в 100 тис. грн; родичам померлих унаслідок поранення передбачено одноразову виплату в розмірі 100 тис. грн.

Також у новому законі було врегульовано питання, пов'язані з відпустками. Для військовослужбовців встановлено щорічну відпустку тривалістю до 30 днів, а також можливість отримання додаткових до 10 днів відпустки за сімейними обставинами. Курсантам надається до 10 днів зимової відпустки і до 20 днів літньої відпустки. Строковим військовослужбовцям надається щорічна відпустка тривалістю до 30 днів. Безперервна відпустка на лікування не повинна перевищувати 4 місяців.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що депутати Верховної Ради розширили список призовників на службу у 2023 році. Зміни торкнулися тих українців, під опікою яких перебувають родичі з інвалідністю першої та другої груп.