"Компенсируйте, если отбираете": "Нафтогаз" жалуется на АРМА, которое претендует на 60 АЗС, — нардеп

АРМА отозвало соглашение, не дав возможности "Нафтогазу" адекватно ответить. Если решение агентства не отзовут, то государство может потерять около 100 млн грн налогов, а также деньги, необходимые для возобновления работы АЗС.

В НАК "Нафтогаз" обратились к Правительству с письмом, в котором рассказали о нарушениях, совершенных Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА). В частности, речь идет о сети АЗС U.GO — ими руководили по договорам, которые отозвали, игнорируя сроки обжалования. Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

В письме речь идет о сети заправок АЗС U.GO — ее создали на месте сети, которая входила в активы Группы "Глуско Украина". Недвижимое имущество и активы Glusko сначала перешло под управление АРМА, а в июне 2022 году ею начало управлять ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", напоминают в письме. Однако теперь сеть АЗС, в которую вложено более 200 млн грн, требуют вернуть. При этом агентство действует с нарушениями и, если это не остановить, пострадают пользователи, работники, госбюджет и, собственно, компания-распорядитель.

"Нафтогаз" указал, что договора на управление имуществом должны действовать до 2027 года. Однако поступило сообщение от АРМА, в котором эти соглашения отзываются. При этом сообщение пришло с нарушением сроков. Поэтому компания даже не имела возможности как-то обжаловать это решение.

Фрагмент письма "Нафтогаза" — о нарушениях АРМА Фото: Telegram/Ярослав Железняк

В течение года управления активами "Глуско" в госбюджет было перечислено 111,2 млн грн и обеспечено работой 900 человек, перечисляют в письме пользу от управления имуществом конфискованной АРМА компании.

Кроме того, указывается, что для работы сети АЗС вложили более 250 млн грн:

покупали нефтепродукты для первого запуска и текущей работы — на 238 млн грн;

потратили на ребрендинг, маркетинг и ИТ-инфраструктуру — 33,5 млн грн;

погасили части долга "Глуско Украина" — 7 млн грн.

"Нафтогаз" аргументирует Кабмину, почему действия АРМА нужно остановить:

потеряются поступления в госбюджет, люди могут потерять работу и зарплату, новая управляющая компания будет снова вынуждена вкладывать средства;

АРМА действует с нарушениями;

НАК "Нафтогаз" несет убытки.

Поэтому, резюмируется в письме, прежде чем отобрать сеть, нужно компенсировать деньги "Нафтогаза" на 62 АЗС U.GO, потраченные в течение года.

Фрагмент письма "Нафтогаза" — о компенсации расходов Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Отметим, сеть АЗС Glusko через ряд посредников принадлежала подозреваемому в госизмене экс-нардепу Виктору Медведчуку. В мае 2022 года ее передали под управление "Нафтогаз".

Напоминаем, 30 июня руководителем АРМА назначили Елену Думу. При этом сообщалось, что против кандидата резко выступали представители страны "Большой семерки" и Transparency International Ukraine. Уже через 5 дней в Верховной Раде Украины заговорили о ликвидации этой институции из-за ее неэффективности: АРМА помогла получить в бюджет лишь 6 процентов от необходимых 400 млрд долл.