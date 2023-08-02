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Экономика Война и деньги

Неэффективное управление: почему в Раде хотят разогнать АРМА

АРМА, арестованные активы
Фото: 24 Канал | АРМА критикуют за непрозрачность, в частности, за закрытие доступа к реестру арестованных активов

В Украине активами россиян занимается не один государственный орган. Однако результат их работы сомнителен, ведь в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии поступило менее 26 млрд грн, тогда как нужно более 400 млрд долларов. В Раде говорят: прежде всего — плохо работает агентство АРМА.

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По данным Минюста, сейчас уже взыскано имущество 20 подсанкционных лиц, имеющих активы в Украине, при этом таких установлено 342. Об этом пишет Фокус в новой статье "Российские миллиарды. Почему пробуксовывает конфискация активов РФ в Украине".

По словам Ирины Кобец, советника LCF Law Group, руководителя судебной практики, судьбу подсанкционных активов определяет Кабмин. Он может поручить временное управление ими Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Фонду государственного имущества Украины, военным администрациям, другим органам государственной власти и субъектам хозяйствования государственного сектора экономики.

Кабмин может передать активы россиян во временное управление АРМА Fullscreen
Кабмин может передать активы россиян во временное управление АРМА

"По закону, от определенной суммы арестованные активы передаются АРМА (от 517,8 тыс грн — Фокус), когда это уже конфискованные активы, то этим занимается ФГИУ", — пояснил народный депутат, первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Ярослав Железняк.

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Спорное решение: Кабмин назначил Елену Думу главой АРМА
Спорное решение: Кабмин назначил Елену Думу главой АРМА

То есть АРМА ищет управляющего для активов, которые принадлежат гражданам РФ. Если по решению ВАКС актив национализируют, его Кабмин передает ФГИ и выставляет на продажу, как государственную собственность.

Сомнительная эффективность: сколько активов разыскало АРМА

С начала текущего года, по данным агентства, АРМА разыскало доли в уставных капиталах и денежные средства общей стоимостью — более 27,6 млрд в гривневом эквиваленте. В частности, в мае 2023-го специалистами АРМА разыскано:

  • денежные средства и корпоративные права (доли в уставных капиталах) на сумму более 3,5 млрд грн;
  • 26 имущественных прав интеллектуальной собственности;
  • 644 объектов жилой и нежилой недвижимости;
  • 799 земельных участков;
  • 795 единиц транспорта;
  • 136 единиц с/х техники с комплектующими;
  • 10 единиц другого имущества (товаров).

В АРМА на запрос Фокуса не сообщили о судьбе российских активов, уже переданных в управление Агентству.

Эксперты критикуют ведомство за непрозрачность.

"Мы не видим вообще что где арестовано и должно быть или есть у АРМА. То есть сказать или проверить, сколько там аммиака, калия, гостиниц или целых предприятий сейчас арестовано мы не можем", — отметил Ярослав Железняк.

В Раде отвергают аргументацию АРМА не открывать реестр арестованных активов запретом СБУ

В комментарии Фокусу он отметил, что ведомство не открывает доступ к реестру арестованных активов, потому что мол запретила СБУ. Хотя это, говорит Железняк, неправда.

АРМА невозможно реформировать, там глубоко укоренилась коррупция, говорит нардеп Железняк Fullscreen
АРМА невозможно реформировать, там глубоко укоренилась коррупция, говорит нардеп Железняк
Фото: ukrinform.ua

"В АРМА все воруют. АРМА — тот орган, который не поддается реформированию. Начиная с отсутствия реестра всех арестованных активов, на который налогоплательщики потратили 60 миллионов, и заканчивая продажами через "Прозорро", — резюмировал депутат.

Напомним, страны мира также пытаются заморозить активы РФ, чтобы взыскать их для восстановления Украины. Так, Европарламент намерен конфисковать замороженные активы Центробанка России в рамках разработки нового, 12 пакета санкций .

Также Фокус писал, что по мнению адвоката Александра Чебаненко, для передачи Украине замороженных резервов и другого имущества РФ не нужно подписывать международный договор . Единственным реальным правовым инструментом для конфискаций и репараций в пользу украинцев и Украины является специально созданный международный военный трибунал.