Блокада Черного моря: Россия столкнулась с проблемой экспорта зерна, — СМИ

По мнению собеседников журналистов, эскалация в Черном море ударит по объемам российского экспорта, так как судоходные компании уже остерегаются отправлять в российские порты свои корабли.

Отсутствие у России кораблей и снижение интереса западных зерновых трейдеров к бизнесу с Москвой усугубляют рост затрат на перевозку пшеницы. Российский экспортеры зерна сталкиваются с нарастающими сложностями при вывозе продукции на мировые рынки на фоне обострения ситуации в Черном море, сообщает Reuters.

Глава Союза экспортеров зерна России Эдуард Зернин в разговоре с журналистами, сослался на возможное усиление так называемых "скрытых санкций", которые "могут привести к увеличению расходов на фрахт и страхование" для России. Это "отразится на уровне цен на пшеницу и другие зерновые на мировом рынке".

Глобальные товарные компании больше не помогают России с механизмами торговли ее зерном. Cargill, Louis Dreyfus и Viterra прекратили такую ​​работу 1 июля. Датская NORDEN и две другие западные судоходные группы, названия которых отказались озвучить, сообщили агентству Reuters, что прекратили сотрудничество с Россией после вторжения на Украину в феврале 2022 года.

Черное море остается критическим районом для российского экспорта, а другие районы более сложны и затратны.

Один из источников судоходства, рассказал журналистам агентства, что даже до страховки судовые операторы взимали на 10 000 долларов в день больше за российские грузы, чем за грузы, отправляющиеся из близлежащих портов в Болгарии и Румынии, поскольку крах сделки и эскалация конфликта в Черном море повышали риски. А после украинских ударов ставки поднялись еще выше. Через российские черноморские терминалы проходит около 70% экспорта зерна из страны. Среди них порты Новороссийск и Тамань.

По мнению двух собеседников Reuters, эскалация в Черном море ударит по объемам российского экспорта, так как судоходные компании уже остерегаются отправлять в российские порты свои корабли, особенно более новые с большей грузоподъемностью.

Напомним, 21 июля сообщалось, что Турция "без колебаний" примет меры, чтобы защитить зерновую сделку. По словам турецкого лидера, зерновое соглашение — "жизненно важная инициатива" для человечества, а его прекращение возымеет ряд последствий.

Ранее, 17 июля, глава Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявил, что турецкий флот мог бы обеспечить безопасность зернового коридора и без участия РФ.