Турция "без колебаний" примет меры, чтобы защитить зерновую сделку, — Эрдоган

По словам турецкого лидера, зерновое соглашение — "жизненно важная инициатива" для человечества, а его прекращение возымеет ряд последствий.

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В пятницу, 21 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция, "не колеблясь", выступит с инициативой, необходимой для предотвращения "вредных последствий" выхода РФ из зерновой сделки, сообщает CNN со ссылкой на публикации в турецких СМИ.

Глава турецкого государства назвал зерновое соглашение "жизненно важной инициативой" для человечества, подчеркнув приверженность Турции укреплению своего будущего.

"Прекращение черноморской зерновой инициативы возымеет ряд последствий — от повышения мировых цен на продовольствие в некоторых регионах до голода и последующих новых волн миграции. Мы без колебаний берем на себя инициативу по предотвращению этого", — сказал президент Эрдоган в интервью журналистам во время перелета в рамках турне по странам Персидского залива.

В понедельник, 17 июля, глава Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявил, что турецкий флот мог бы обеспечить безопасность зернового коридора и без участия РФ.

Также 17 июля сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, который, по его словам, "хочет, чтобы гуманитарный мост продолжался".