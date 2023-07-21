Туреччина "без вагань" вживе заходів, щоб захистити зернову угоду, — Ердоган

За словами турецького лідера, зернова угода — "життєво важлива ініціатива" для людства, а її припинення матиме низку наслідків.

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У п'ятницю, 21 липня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина, "не вагаючись", виступить з ініціативою, необхідною для запобігання "шкідливим наслідкам" виходу РФ із зернової угоди, повідомляє CNN із посиланням на публікації в турецьких ЗМІ.

Голова турецької держави назвав зернову угоду "життєво важливою ініціативою" для людства, підкресливши прихильність Туреччини до зміцнення свого майбутнього.

"Припинення чорноморської зернової ініціативи матиме низку наслідків — від підвищення світових цін на продовольство в деяких регіонах до голоду і подальших нових хвиль міграції. Ми без вагань беремо на себе ініціативу щодо запобігання цьому", — сказав президент Ердоган в інтерв'ю журналістам під час перельоту в рамках турне країнами Перської затоки.

У понеділок, 17 липня, голова Української зернової асоціації Микола Горбачов заявив, що турецький флот міг би забезпечити безпеку зернового коридору і без участі РФ.

Також 17 липня повідомлялося, що Реджеп Тайїп Ердоган планує провести зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, який, за його словами, "хоче, щоб гуманітарний міст тривав".