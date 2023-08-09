Пенсии в Украине: кем нужно работать, чтобы на заслуженном отдыхе получать 21 тысячу гривен

В первую очередь украинцам нужно накопить необходимое количество страхового стажа и лишь после этого представители некоторых профессий могут рассчитывать на максимальные выплаты от государства.

Средний размер пенсионных выплат в Украине относительно невысокий, однако в некоторых случаях можно получать максимальную сумму и позволить себе комфортно существовать. В издании "Вiкна" рассказали, представители каких профессий могут на это рассчитывать.

Отмечается, что пенсионное обеспечение — ветвь в государственном бюджете, на которую ежегодно выделяются огромные деньги, чтобы своевременно платить людям, которые вышли на заслуженный отдых.

По состоянию на август 2023 года, самыми высокими выплатами в Украине считаются пенсии от 10 тысяч гривен, а максимальный размер может достигать 20 930 гривен. Получить ее могут далеко не все, а лишь представители определенных профессий.

Для начала украинцам необходимо получить рекомендуемый страховой стаж, который в 2023 году вырос еще на один год. То есть, чтобы в 60 лет уйти на отдых вам нужно иметь за плечами 30 лет работы. Несколько лет всегда можно докупить, если не хватает.

Украинцы со стажем работы не менее 20 лет могут выйти на пенсию в возрасте 63 лет. А вот если опыт работы около 15 лет, тогда на пенсию можно выйти в 65 лет.

Лишь после этого можно рассчитывать на максимальные суммы пенсий. Как правило, она выплачивается судьям, прокурорам, народным депутатам Украины.

Ранее сообщалось, при каких условиях ПФУ может забрать у граждан выплаты. Государство может лишить граждан пенсии, если выплаты осуществлялись по фальшивым документам или получатель определенное время проживал за границей.