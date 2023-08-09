Начислят или отменят субсидию: в Пенсионном фонде объяснили условия прекращения выплат

В постановлении Кабмина перечислено 9 случаев, когда гражданам могут отменить или не назначить субсидию на оплату коммунальных услуг. Среди прочего описывается, какая покупка критическая — после нее выплаты отменят.

В Пенсионном фонде объяснили, при каких условиях гражданин может потерять субсидию на оплату коммунальных услуг. Для этого рассмотрели случай, когда состоялась покупка мотоцикла. О деталях говорится в заметке пресс-службы ведомства.

Пресс-служба ссылается на постановление Кабмина №848 от 21 октября 1995 года "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий". В постановлении описана процедура оформления помощи на оплату коммунальных услуг, покупку сжиженного газа или различных видов бытового топлива. В частности, в пункте 14 указано, кто не сможет получать выплаты.

Субсидия: кому не назначают

В постановлении перечислены случаи, когда субсидию отменят или не назначат на следующие периоды:

площадь дома превышает 230 кв. м, а квартиры — 130 кв. м (кроме случаев, когда речь идет о детских домах семейного типа, многодетных семьях и т.п.); кто-то из членов домовладения на 1 число даты оформления субсидии владеет определенными видами имущества — транспортным средством, младше 5 лет, более чем одним транспортным средством, возрастом до 15 лет (в обоих случаях — за исключением мопедов и прицепов); среди членов домовладения есть совершеннолетние, к которым есть определенные замечания — совсем не имеют доходов, не платят Единый социальный взнос, выехали за границу более чем на 60 дней и т.д; кто-то из членов домовладения за 12 месяцев до даты оформления субсидии выплатил более чем 51 тыс. грн за покупку земельного участка, квартиры, транспортного средства, ценных бумаг и т.д; есть задолженность за коммунальные платежи; если не вернули излишне начисленную субсидию; если проживают граждане, которые не платят алиментов или задолжали по другим исполнительным производствам; если кто-то имеет другое жилье (есть широкий перечень исключений); если у кого-то есть на депозитном счете более чем 100 тыс. грн или владеет драгоценными металлами на сумму более чем 50 тыс. грн.

Субсидия при покупке мотоцикла: есть ли проблемы

Чиновники отдельно рассмотрели случай: человек приобрел мотоцикл стоимостью 21 тыс. грн (560 долл.). Отменяют ли субсидию в таком случае?

В Пенсионном фонде ответили, что стоимость этой покупки менее чем четыре минимальные заработные платы, установленной Правительством на 2023 год. В частности минимальная заработная плата в 2023 году — 6700 грн. Четыре зарплаты — 26800 грн. Итак, поскольку мотоцикл стоит меньше, то субсидия сохранится.

Как следует из объяснения, если приобрести более дорогое транспортное средство — например, Honda XR 2022 за 2700 долл. — то субсидию должны были бы отменить.

Напоминаем, ранее пресс-служба Пенсионного фонда объяснила, как оформить льготу на оплату коммунальных услуг. В частности, подробно описали, как оформить заявку через веб-портал.

Кроме того, есть разъяснения относительно того, можно ли выйти на пенсию в 60 лет, не имея 30-летнего страхового стажа.