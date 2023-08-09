Без "наследия СССР": Рада поддержала инициативу по реформе Госрезерва

Новые изменения, как считают в Минэкономики, позволят избавиться от "советских рудиментов" и сделать из Госматрезерва "гаранта безопасности украинцев во времена кризисов".

В Украине создают материальный и мобилизационный резервы для обеспечения государства первоочередными вещами. Соответствующий законопроект № 9079, который касается реформирования Госрезерва, приняли во втором чтении депутаты Верховной Рады, сообщила в Facebook глава Министерства экономики Юлия Свириденко.

Она отметила, что парламентарии поддержали закон, который разработали в ее ведомстве. По словам руководительницы Минэкономики, за последние 30 лет в этой сфере накопилось немало проблем, поэтому нужны быстрые решения.

"Среди основных — отсутствие необходимых запасов, просроченная продукция, неэффективное управление запасами", — пояснила она.

Свириденко отметила, что инициатива существенно изменит ситуацию. По ее мнению, принятый закон повлияет на подходы к формированию государственного материального резерва. Основные изменения:

создается институт резервирования;

исключительно на электронных аукционах будет происходить закупка материальных ценностей Госматрезерва;

внедряются механизмы, которые обеспечивают своевременное обновление материальных ценностей в резервах.

усиливается контроль за всеми госрезервами;

разграничивается понятие государственный материальный резерв и мобилизационный резерв;

вводится обязательное страхование материальных ценностей государственного резерва, которые хранятся и резервируются на территории Украины.

Принятый закон в Минэкономики назвали важным шагом для реформирования государственного резерва, который позволит избавиться от старых советских подходов. Новые изменения как будто позволят избавиться от "советских рудиментов" и сделать из Госматрезерва "гаранта нашей безопасности во времена кризисов".

Напомним, 9 августа министр финансов Марченко отреагировал на предложение снизить налоги в Украине. Он не согласился с предложением Офиса президента по их снижению, обосновав требованиями партнеров.