Сахар дороже, овощи дешевле: как в Украине дешевеют продукты и сколько это продлится

Темпы инфляции в Украине продолжают снижаться. Так, в июле базовая инфляция осталась на нулевом уровне после дефляции 0,1% в июне.

В июле 2023 года в Украине зафиксировали снижение уровня потребительских цен на 0,6%. Примечательно, что еще в мае, июне и апреле аналитики фиксировали рост на 0,5%, 0,8% и 0,2% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, в июле зафиксирована базовая инфляция на нулевом уровне после дефляции 0,1% в июне и инфляции 0,3% в мае и 0,5% в апреле. С начала 2023 года инфляция в Украине составила 4%, а базовая – 3,2%.

Базовая инфляция в июля зафиксирована на нулевом уровне после дефляции 0,1% в июне Фото: Госстат

Если учесть, что в июле 2022 года уровень базовой инфляции составил 1,2%, то в годовом измерении по итогам июля-2023 инфляция снизилась до 12,3%: c 13,7% по итогам июня, 15,6% – по итогам мая и 16,9% – по итогам апреля.

Что происходит с ценами

На потребительском рынке в июле, по информации Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 1,9%. Больше всего (на 18,2%) снизились цены на овощи. На 7,6% снизились цены на:

яйца;

продукты переработки зерновых;

рис;

фрукты;

сало;

подсолнечное масло;

кисломолочную продукцию.

Как изменились потребительские цены на товары и услуги по итогам июля

В то же время на 0,5-1,4% подорожали мясо и мясопродукты, сахар, рыба и продукты из рыбы. Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий повысилась на 1%.

Цены на транспорт выросли на 2,7% в основном из-за повышения цен на топливо и масла на 7,3%.

Как изменились потребительские цены на товары и услуги по итогам июля Фото: Госстат

В сфере связи цены выросли на 0,3%, поскольку почтовые услуги подорожали на 5,8%.

Что будет с инфляцией дальше

Глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев считает, что есть все основания для продолжения тренда по дефляции. Как отметил политик в своем Telegram-канале, годовая инфляция замедляется седьмой месяц кряду с темпами, которые оказались быстрее, чем ожидалось.

Из-за все еще относительно более высокой базы сравнения в прошлом году годовая инфляция продолжит замедляться, сократившись до уровня менее 10% в ближайшие месяцы. Такая инфляционная динамика станет весомым аргументом в пользу продолжения сокращения учетной ставки НБУ на следующем заседании 13 сентября", — написал он.

Напомним, в начале августа Нацбанк Украины опубликовал прогнозы по уровню инфляции в стране и также сообщил, как можно замедлить инфляционные процессы. Так, например, регулятор считает, что мораторий на подорожание некоторых коммунальных услуг можно продлить до 2025 года.

Также Фокус разбирался, какие факторы влияли на повышение цен на некоторые товары и услуги в Украине в июле, и ждать ли серьезного подорожания в дальнейшем.