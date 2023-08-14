5 причин остаться без пенсии: почему украинцев могут лишить выплат

Согласно законодательству, выплаты могут быть аннулированы, если будет установлено, что у гражданина Украины нет права на них.

В 2023 году в Украине активно осуществляются периодические аудиты данных пожилых людей, на основе которых можно выявить пять главных факторов, ставших основой для аннулирования пенсионных выплат. В первую очередь это относится к лицам, которые допустили ошибки в представленных документах или же предоставили документы с фальшивой информацией. Об этом говорится в законе "Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании".

Основными причинами для отмены пенсии могут стать:

ошибка в фамилии получателя;

обнаружение того, что выплаты получили по фальшивым документам;

длительное проживание пенсионера за границей;

неполучение выплаты в течение 6 месяцев (неснятие средств со счета);

незарегистрированная смена места жительства пенсионером-переселенцем.

Проверки получателей пенсий были начаты Министерством финансов несколько лет назад. Этот процесс также охватывает анализ всех других видов социальных выплат. Кроме того, систематические проверки проводятся также Пенсионным фондом.

В целом, выплаты могут быть аннулированы, если будет установлено, что у гражданина Украины нет права на них. Например, это касается матерей-одиночек, скрывающих факт гражданского брака, получателей субсидий, утаивающих свои доходы, и пенсионеров, предоставивших фальсифицированные документы при запросе выплаты. Процедуры проверки обычно осуществляются на следующих этапах:

при обращении за помощью;

при получении помощи;

в течение трех лет после аннулирования выплаты.

Такие проверки направлены на поддержание честности и справедливости в системе социальных выплат.

В процессе верификации чиновники собирают информацию об уровне жизни лица, получающего помощь. Например, это включает выяснение владения различными транспортными средствами. Кроме того, происходит проверка предоставленных документов, включая документы о пересечении границы, информацию о доходах из налоговой службы, данные об имеющихся штрафах и прочее. Эти меры направлены на обеспечение точности и соответствия информации при предоставлении выплат.

Если нарушение подтверждается, выплату могут не просто отменить, но и заставить получателя вернуть уже полученные деньги государству. Делается это в судебном порядке.

Напомним, в Украине для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь за плечами 30 лет трудового стажа. Только после этого можно рассчитывать на максимальные суммы пенсий, которые, как правило, выплачиваются судьям, прокурорам, народным депутатам Украины.

Еще Фокус также писал, что украинцы, которым не хватает стажа для выхода на пенсию по возрасту, могут его докупить, если заключат договор с Пенсионным фондом Украины (ПФУ). Взносы есть ежемесячные в размере 22% от минимальной зарплаты (в 2023 году — это 1 474 грн), и разовые (годовой взнос в 2023 году — 34 320 грн).