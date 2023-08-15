Пенсии в Украине: сколько доплатят пенсионерам, которым исполнилось 80 лет

Право на увеличение доплат есть у пенсионеров, которые ежемесячно получают выплату в размере менее 10 340 гривен.

В Украине существуют надбавки к основным пенсионным выплатам. Например, на доплаты могут рассчитывать граждане, которые достигли определенного возраста, пишет издание "На пенсии".

Так, право на доплату есть у тех, чей общий размер пенсии не превышает 10 340,35 грн (размер средней заработной платы в Украине, применяемый для исчисления пенсии по состоянию на 2020 год).

Также с 1 апреля 2020 украинцам, достигшим 80 лет, положена доплата к пенсии в размере до 500 грн. Впрочем, после индексации выплат, которая состоялась весной 2022 года, эта сумма подросла до 570 грн.

Во время прошлогодней индексации размер доплаты не изменился. Значит пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, при условии, что их пенсия ниже 10 340,35 грн, могут получать дополнительно 570 грн.

Кроме того с 1 октября 2022 пенсионерам, которым исполнилось от 70 до 75 лет, решили выплачивать ежемесячную компенсацию к пенсии, размер который составляет до 300 грн.

Пенсионерам, достигшим 70 лет после 1 октября, ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться с даты достижения такого возраста. Компенсационную доплату с октября 2021 года получают и пенсионеры старше 75. После индексации в 2022 году, эта сумма составляет 456 гривен.

Выплаты ко Дню Независимости

В августе 2023 года некоторые категории пенсионеров получат доплату по случаю Дня Независимости. Согласно решению правительства, сумма доплат будет колебаться от 450 грн до 3,1 тыс. грн. Деньги перечислят:

участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто , других мест принудительного содержания, лица, которых насильно увезли на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, другим участникам борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 грн;

, других мест принудительного содержания, лица, которых насильно увезли на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, другим участникам борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — членам семей погибших (умерших) ветеранов войны , статус которых установлен согласно пункту 1 статьи 10 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины , а также женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, — 650 грн;

, статус которых установлен согласно пункту 1 статьи 10 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", , а также женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, — 1 тыс. грн;

и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, — лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной , — 3 100 гривен;

, — 3 100 гривен; лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицам с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицам с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам: — I группы — 3 100 гривен;

— II группы — 2 900 гривен;

— III группы — 2 700 гривен.

Ранее стало известно, состоится ли индексация пенсий в 2024 году. Так, 11 августа министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что такие планы у правительства есть, но все будет зависеть от того, насколько сложной для экономики будет предстоящая зима.