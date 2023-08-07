Выплата ко Дню Независимости: сколько получат пенсионеры в августе

В августе индексация пенсий не предусмотрена, однако некоторые категории пенсионеров могут получить доплату. Ее размер — от 450 грн до 3100 грн. Разовая доплата приурочена к государственному празднику — Дню Независимости Украины.

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В текущем году правительство трижды проводило индексацию пенсий. Последний раз — в июле. Тогда повышение получили бывшие госслужащие и ученые. В августе индексация не ожидается, однако некоторые категории пенсионеров получат доплату по случаю Дня Независимости. Порядок осуществления разовой денежной выплаты утвержден постановлением КМУ от 21.07.2023 № 754 "Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований".

Документ предусматривает выплату ко Дню Независимости Украины от 450 грн до 3100 грн. На нее могут рассчитывать:

участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 гривен;

Бывшие узники концлагерей по случаю Дня Независимости получат 450 грн к пенсии Фото: УНИАН

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны , статус которых установлен согласно пункту 1 статьи 10 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины , а также жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, — 650 гривен;

, статус которых установлен согласно пункту 1 статьи 10 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", , а также жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, — 650 гривен; участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, — 1 000 гривен;

Важно

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лица, имеющие особые заслуги перед Родиной , — 3 100 гривен;

, — 3 100 гривен; лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

— I группы — 3 100 гривен;

— II группы — 2 900 гривен;

— III группы — 2 700 гривен.

Лицам, которые получают пенсию, денежная выплата будет произведена автоматически. Те, кто не состоит на учете в органах ПФУ, а также службе в силовых министерствах и ведомствах, в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, — помощь выплачивается по их обращениям в территориальные органы ПФУ.

Пенсионерам, состоящим на учете в ПФУ, доплату проведут автоматически Фото: УНИАН

Для обращения нужно иметь при себе:

документы, подтверждающие личность и статус;

номер текущего счета уполномоченного банка.

За счет доноров: способна ли Украина самостоятельно осуществлять соцвыплаты

"Практика разовых выплат существует давно, — комментирует финансовый эксперт Ярослав Жалило. — Если можно хоть что-то сделать, чтобы пенсионерам улучшить ситуацию, по крайней мере в праздничный период, это лучше, чем ничего".

Осуществление как разовых выплат, так и самих пенсий было бы невозможным без помощи международных доноров, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

Дефицит ПФУ покрывается за счет госбюджета, который частично наполняется за счет внешних источников

"Сегодня расходы на оборону приблизительно равны объему собственных доходов нашего госбюджета, — продолжил специалист, — Мы имеем обязательства перед нашими партнерами, что мы их финансовую помощь не используем на военные цели, поэтому это автоматически означает, что расходы на оборону не должны превышать собственных доходов. Все остальное — это дефицит. Он финансируется за счет разных источников — это и заимствования, и международная помощь. Поэтому сказать конкретно, за счет какого поступления происходят конкретные расходы, невозможно. Но поскольку ПФ в дефиците, он постоянно дотируется. Поэтому условно можно сказать, что эти разовые выплаты так же ложатся на дефицит ПФ, который финансируется из государственного бюджета, а фактически дефицитное финансирование госбюджета покрывается за счет заимствований — внешних или внутренних, преимущественно внешних от ЕС".

В Украине следовало бы оптимизировать соцвыплаты, однако не за счет обычных пенсионеров, говорят экономисты Фото: УНИАН

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Украина должна была бы оптимизировать расходы, которые покрываются за счет международной помощи, убежден старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский.

"Все невоенные расходы сейчас надо оптимизировать, но не за счет неиндексации пенсий тем пенсионерам, которые заслужили их. Это одна из самых последних статей, которые надо резать. Потому что цены поднялись сильно, выживать им сейчас трудно и провоцировать социальное недовольство во время войны тоже не стоит", — отметил он.

В Украине следовало бы оптимизировать соввыплаты за счет верификации получателей и замораживания индексации спецпенсий, говорят специалисты

Зато целесообразно было бы провести верификацию пенсионных и социальных выплат. Кроме того, стоит отказаться от индексации спецпенсий, которые получают, в частности, нардепы, госслужащие.

"Я не сторонник того, что их надо сводить к обычным, потому что это важный элемент стимулирования добропорядочности представителей власти. Но надо пересмотреть, действительно ли эти представители власти были добропорядочными. Второй момент — их индексировать сейчас не стоит, потому что они действительно большие, эти люди не бедствуют, а в условиях войны могли бы немного поступиться благосостоянием", — поделился мыслями Дубровский.

Важно

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Напомним, в ПФУ разъяснили, при каких условиях граждане, которым в 2023 году исполнилось 60 лет, но они не имеют страхового стажа 30 лет, могут рассчитывать на пенсию. В частности, им следует или подождать, когда исполнится больше лет, или доработать 3 месяца на официальном месте работы, или "докупить стаж".

Также Фокус писал, что с августа повышенную пенсию начнут получать граждане, которым в июле 2023 года провели индексацию. В частности, примерно на 422,51 грн больше получат ученые, на 1046,70 грн государственные служащие, на 1450,98 грн — народные депутаты.