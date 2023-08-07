Где в Украине получают самые высокие пенсии: инфографика

Согласно данным аналитического портала "Опендатабот", самые низкие пенсии получают в Тернопольской области, а самые высокие выплаты — в Киеве.

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В течение второго квартала 2023 года количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 140 000 человек, что стало наибольшим сокращением с момента начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает аналитическая платформа "Опендатабот".

Самые низкие и самые высокие пенсии в Украине

К началу июля средний размер пенсии в Украине составляет 5311,44 гривны, что примерно равно $145. В настоящее время 30% всех пенсионеров страны получают выплаты, не достигающие 3000 гривен. Прожиточный минимум составляет 2589 гривен.

Фото: опендатабот

Середний размер пенсий по областям выглядит следующим образом:

наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области — 4023,42 грн, это на 24% ниже среднего показателя по стране;

самая большая в Киеве — 7190,4 грн, на треть больше средней выплаты по Украине;

в семи областях — Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Ровенской и в Киеве — средний размер пенсионной выплаты превышает общий показатель по стране.

Фото: опендатабот

Примечательно, что в двух областях размеры пенсий подскочили более всего: Ровенская (+69%) и Житомирская (+49%).

Численность пенсионеров по областям

На начало июля 2023 года в Украине насчитывается 11,2 млн пенсионеров. С начала полномасштабного вторжения России количество пенсионеров в Украине сократилось на 288 000 человек. При этом ежегодно количество граждан пенсионного возраста в Украине сокращается в среднем на 2%.

Как отмечают в "Опендатабот", возможно, резкий спад во втором квартале 2023 года связан с пересмотром данных ПФУ о пенсионерах в нескольких областях: Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской.

Фото: опендатабот

Наибольшая численность пенсионеров в Днепропетровской области — 886 000, на втором месте Киев — 750 000, и замыкает тройку Харьковская область — 725 000.

Пенсионеры и банки

Пенсионеры все больше доверяют свои деньги банкам — сейчас на карту получают свои выплаты 79% — 8,3 млн человек.

Напомним, ранее сообщалось о том, стоит ли ждать повышения минимальной пенсии в 2023 году.

Напомним также, Фокус писал о том, как изменятся пенсии украинцев с 1 августа и кто получит надбавки.