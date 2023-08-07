Де в Україні отримують найвищі пенсії: інфографіка

Згідно з даними аналітичного порталу "Опендатабот", найнижчі пенсії отримують у Тернопільській області, а найвищі виплати — у Києві.

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Протягом другого кварталу 2023 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на 140 000 осіб, що стало найбільшим скороченням з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє аналітична платформа "Опендатабот".

Найнижчі та найвищі пенсії в Україні

На початок липня середній розмір пенсії в Україні становить 5311,44 гривні, що приблизно дорівнює $145. Наразі 30% усіх пенсіонерів країни отримують виплати, що не досягають 3000 гривень. Прожитковий мінімум становить 2589 гривень.

Фото: опендатабот

Середній розмір пенсій по областях виглядає наступним чином:

найменша середня пенсія в Тернопільській області — 4023,42 грн, це на 24% нижче за середній показник по країні;

найбільша в Києві — 7190,4 грн, на третину більша за середню виплату по Україні;

у семи областях — Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Рівненській та в Києві — середній розмір пенсійної виплати перевищує загальний показник по країні.

Фото: опендатабот

Примітно, що у двох областях розміри пенсій підскочили найбільше: Рівненська (+69%) і Житомирська (+49%).

Чисельність пенсіонерів за областями

На початок липня 2023 року в Україні налічується 11,2 млн пенсіонерів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 288 000 осіб. При цьому щорічно кількість громадян пенсійного віку в Україні скорочується в середньому на 2%.

Як зазначають в "Опендатабот", можливо, різкий спад у другому кварталі 2023 року пов'язаний із переглядом даних ПФУ про пенсіонерів у кількох областях: Херсонській, Донецькій, Луганській та Запорізькій.

Фото: опендатабот

Найбільша чисельність пенсіонерів у Дніпропетровській області — 886 000, на другому місці Київ — 750 000, і замикає трійку Харківська область — 725 000.

Пенсіонери та банки

Пенсіонери дедалі більше довіряють свої гроші банкам — зараз на картку отримують свої виплати 79% — 8,3 млн осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чи варто чекати підвищення мінімальної пенсії у 2023 році.

Нагадаємо також, Фокус писав про те, як зміняться пенсії українців з 1 серпня і хто отримає надбавки.