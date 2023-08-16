Неуплата налогов в размере 102 млн гривен: в Одессе разоблачили главу банка

Как сообщают правоохранители, должностные лица банка два месяца умышленно не вносили в отчетность за 2015 год обязательства по налогу на добавленную стоимость от отчуждения недвижимого имущества.

Сотрудники Бюро экономической безопасности вручили подозрение исполняющему обязанности председателю правления одного из украинских банков. Имя подозреваемой, которая, как считают правоохранители, уклонялась от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины), пока что не раскрывают. Об этом сообщают в пресс-службе бюро.

У следствия есть доказательства о том, что должностные лица банка два месяца умышленно не вносили в отчетность за 2015 год обязательства по налогу на добавленную стоимость от отчуждения недвижимого имущества. Из-за этого государственный бюджет недополучил 102 миллиона гривен.

Правоохранители готовятся избрать для банкира меру пресечения.

"Во время обыска в квартире фигурантки обнаружены георгиевские ленты, печатные пропагандистские материалы, наклейки, поздравительные открытки с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима. Также правоохранители изъяли газовые пистолеты, жесткие диски и другую оргтехнику на общую сумму около 600 тысяч гривен", — сообщили в бюро.

Имя подозреваемой пока что не называют Фото: Бюро экономической безопасности

Правоохранители готовятся избрать для банкира меру пресечения. По информации Одесской областной прокуратуры, правоохранителями была задержана глава одного из банков Одессы.

Напомним, 18 июля пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что в Киеве была раскрыта незаконная схема легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. В ней были замешаны владельцы и топ-менеджмент одного из коммерческих банков столицы.

По информации силовиков, схема работала при поддержке 20 подконтрольных фирм, у которых были действующие счета в банке. На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги, чтобы пополнять свои игровые аккаунты. В назначении платежа указывали оплату вымышленных товаров и услуг. После каждого такого пополнения организаторы схемы получали проценты.

Отметим, что в июне Нацбанк разослал письмо украинским банкам и предложил передавать информацию о транзакциях юридических лиц. В НБУ успокоили, что конкретные карточные операции физических лиц по проверку пока что не подпадают.